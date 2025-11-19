¥Û¡¼¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó´¶ÎÞ¡ª¾¾ÅÄÀë¹À¤µ¤ó¤¬¸µÆ±Î½à´Ú¹ñ¥ì¥¸¥§¥ó¥Éá¤ÈºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÇ®ÃË¤¬¾¯Ç¯Ìîµå¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¹ë²÷¤ÊËÜÎÝÂÇ¸«¤¿¤«¤¡¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼
194¥»¥ó¥Á¤¬àÇ®ÃËá¸«²¼¤í¤·
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÌî¼êÁí¹ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾¾ÅÄÀë¹À¤µ¤ó¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ±Î½¤Èà¥ì¥¸¥§¥ó¥É2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡15¡¢16Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤¢¤Ã¤¿»øJAPAN¶¯²½»î¹ç¤ÎÆü´ÚÀï¤ËÎ×¤ó¤À¾¾ÅÄ¥³¡¼¥Á¡£¡Ö»î¹çÁ°¤Ë¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥¤¥Ç¥Û¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿‼¡¡²òÀâ¤ÇÍè¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹»þÂå°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¹¡×¤ÈX¤ÇÊó¹ð¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÆüËÜ°ìÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¸µ´Ú¹ñÂåÉ½¤ÎÍûÂç¹À¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£194¥»¥ó¥Á¤ÈÄ¹¿È¤ÎÍû¤µ¤ó¤ÈÊÂ¤ó¤ÇàÇ®ÃË¥¹¥Þ¥¤¥ëá¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¤¡¡¼¤¤‼¡¡¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡¡¥´¡¼¥«¥¤¤Ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¸«¤¿¤«¤¡¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡×¡ÖÇ®ÃË¤µ¤ó¤¬¾¯Ç¯Ìîµå¤Ë¤ß¤¨¤Þ¤¹¤è£÷¡×¤Ê¤É¤È²û¤«¤·¤àÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡¡ÍûÂç¹À¤µ¤ó¤Ï2008Ç¯¤ÎËÌµþ¸ÞÎØÌîµå¤Ç´Ú¹ñ¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¡£¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿14¡¢15Ç¯¤Ï¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¡¢¾¾ÅÄ¤È¤È¤â¤ËÏ¢Â³¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÈÆüËÜ°ìÏ¢ÇÆ¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£