ËÌ¶å½£¡¦Ìç»Ê¤Ç³¤ÉÍ¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¡¡150¿Í¤¬¡Ö¤¤¤µ¤ó¤À¤ÎÉÍ¡×¤Ê¤É¤Ç¤´¤ß½¦¤¤
¡¡Ìç»Ê¤Î³¤¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢¤â¤¸¾¯Ç¯¼«Á³¤Î²È¡ÊËÌ¶å½£»ÔÌç»Ê¶è¡Ë¤Ï16Æü¡¢¡Ö¼«Á³³¤ÉÍ¤ò¼é¤í¤¦¡¡¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×ÂçºîÀï¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£»²²Ã¤·¤¿½»Ì±¤é¤Ï¡¢¸©»ØÄê¤Î¼«Á³³¤ÉÍÊÝÁ´ÃÏ¶èÆâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤¤¤µ¤ó¤À¤ÎÉÍ¡×¤ä¡Ö¤ä¤Þ¤¨¤À¤ÎÉÍ¡×¤Ç¤´¤ß¤ò½¦¤¤¡¢´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î³èÆ°¤ÏÌó20Ç¯Á°¤«¤éËèÇ¯6·î¤È11·î¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£Ç¯6·î¤Ï±«¤Î¤¿¤áÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯½é³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Ï¡¢¶áÎÙ¹»¶è¤Î½»Ì±¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ê¤É¤Î150¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¤´¤ßÂÞ¤ò¼ê¤Ë³¤ÉÍ¤ËÉºÃå¤·¤¿¤´¤ß¤ò½¦¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤¸¾¯Ç¯¼«Á³¤Î²È¤ÎÀ¾°ýÀµ¹°½êÄ¹¤Ï¡Ö¤¤¤µ¤ó¤À¤ÎÉÍ¤Ê¤É¤ËÎ®¤ìÃå¤¤¤¿¤´¤ß¤Ï¡¢³¤³°Í³Íè¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤â³§¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¤´¤ß¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ËèÇ¯»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ìç»Ê¶è¤Î»³¸ý¤È¤â»Ò¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ï¤¤¤ï¤¤¤´¤ß¤ò½¸¤á¤Æ¡¢´Ä¶¤ËÎÉ¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÊÆâÆ£Íü²Ö¡Ë