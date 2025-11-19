¥«¥×¥Á¥ç¤¬¡È¥ê¥¹¥¯¤Ë¶¯¤¤¤Ç¾Þ¡É¤Ç100Ëü¥É¥ë¤ò³ÍÆÀ¡¡ºÇ½ªÀï¥¤¡¼¥°¥ë¡õ¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ÇÂçµÕÅ¾
¡ãCME¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¡¡»öÁ°¾ðÊó¡þ18Æü¡þ¥Æ¥£¥Ö¥í¥óGC¡Ê¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë¡þ6734¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äÊÆ¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ÇÀïÎ¬Åª¡¢¤«¤Ä¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¦¥Û¡¼¥ë¤Ç¤¤¤«¤Ë¹¥¥¹¥³¥¢¤ò»Ä¤»¤¿¤«¤ò¶¥¤¦¡ØAON¥ê¥¹¥¯¥ê¥ï¡¼¥É¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ù¤È¤¤¤¦¾Þ¤¬¤¢¤ë¡£»î¹ç¤´¤È¤ËÆÃÄê¤Î1¥Û¡¼¥ë¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤Ç½Ð¤·¤¿¤¤¤¤¥¹¥³¥¢¤ò2¤ÄÂ¤·¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¥Õ¥©¥È½¸¡Û¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¼Ô¤ÏÄ¶¹ë²Ú¤Ê¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¥²¥Ã¥È¡ª ¤½¤ÎºÙÉô¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿
¤¤¤ï¤Ð¡È¥ê¥¹¥¯¤Ë¶¯¤¤¤Ç¾Þ¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë¾Î¹æ¤ò¡¢º£Ç¯¤Ï¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥«¥×¥Á¥ç¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¡Ø-0.925¡Ù¤Ç¼õ¾Þ¡£ÇË³Ê¤Î¾Þ¶â100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯5500Ëü±ß¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤¿Ä©Àï¤Ç¡¢¤Ä¤Þ¤êÃ£À®¤¹¤ë¤Î¤Ë1Ç¯´Ö¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¼õ¾Þ¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¡×½©¤Î¥¢¥¸¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢¤³¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¤¿¡£´Ú¹ñÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤Æ3°Ì¡£Â³¤¯¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¢ÆüËÜ¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖËèÈÕ¡¢¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤Î¥¹¥³¥¢¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ì²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¡×¤È¥é¥ó¥¥ó¥°Æ°¸þ¤È¤Ë¤é¤á¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£³ºÅö¤¹¤ë»î¹ç¤Ï¡¢Àè½µ¤Î¡Ö¥¢¥Ë¥«¡¦¥É¥ê¥Ö¥ó by ¥²¥¤¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸ at ¥Ú¥ê¥«¥ó¡×¤¬¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¡£0.026ptº¹¤Î4°Ì¤Ç·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥Û¡¼¥ë¤Ï14ÈÖ¥Ñ¡¼5¡£¡ÖÎý½¬¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡¢¥¤¡¼¥°¥ë¤ò¼è¤ëºÇÁ±ºö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥ó¥«¡¼¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¥Û¡¼¥ë¤ò¸«¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤½¤¦¤È¤·¤¿¡×¡£¤½¤·¤ÆÂç²ñ½éÆü¤Ë¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¢2ÆüÌÜ¤Ë¥¤¡¼¥°¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¥·¥Ê¥ê¥ªÄÌ¤ê¤ÎÂçµÕÅ¾¤Ç¡¢±É¤¨¤¢¤ë¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹15°Ì¡Ê271.64¥ä¡¼¥É¡Ë¤ÎÈôµ÷Î¥¤òÀ¸¤«¤·¤¿·Á¤Ç¡¢Ì¾ÍÀ¤È¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£¤³¤Î¾Þ¶â¤Î»È¤¤Æ»¤Ï¡ÖÉã¤¬²ñ·×»Î¤À¤«¤é¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤À¤±¡£¼«Ê¬¤¬²¿¤òÇã¤¦¤«¤ÏËÜÅö¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤¿¤À¡¢Í£°ì·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Äï¤Î²È¤Î¥½¥Õ¥¡¡¼¤òÇã¤¦¤³¤È¡£¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡£°ú¤Ã±Û¤·¤·¤Æ°ÊÍè¤º¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£»ä¤¬¿Ê¤ó¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢¥Ë¥ó¥Þ¥ê¾Ð¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¸¡¦³Þ°æ¤¢¤«¤ê¡Ë
