テーラーメイド×Red Bull Racingのコラボ第3弾、クラブはウェッジ3本組を展開
テーラーメイドから、コラボ商品のアナウンス。「TaylorMadeと、F1における技術革新や圧倒的な速さでレーシング界を牽引する『Oracle Red Bull Racing』との共同プロジェクトとなる第3弾を発表。11月19日より一部直営店およびオンラインストア限定で発売します」と、同社広報。
【画像】赤・黄・白の線が映える、コラボウェッジのディテール
「今回の『Race Day Collection』は、オラクル・レッドブル・レーシングを象徴するカラーとチェッカーフラッグデザインを取り入れ、両ブランドのマシンやクラブから着想を得た限定デザインのアパレルやアクセサリーを展開。TaylorMadeとOracle Red Bull Racingが挑む、究極のスピードと妥協なきパフォーマンスを体現するコレクションです」（同）
これまでのコラボではパターも展開していたが、今回のコラボ品はウェッジの3本組のみ。レーシングブルーに輝く『MG5』の鍛造ヘッドと、赤と白のMG5ロゴが目を引く『TM×ORBR MG5』ウェッジ（52/56/60°N.S.PRO MODUS 105 Smoke PVD/S）が税込115,500円だ。その他のアパレル含め、限定品にて気になる人はお早めに。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
テーラーメイド×Red Bull Racingのコラボ第3弾、クラブはウェッジ3本組を展開
HONMA × Malbon Golfが初コラボ！ クラブ一式『プレミアムコレクション』は330万円也
秋にぴったりなブラックウォッチ柄が映える！ 「BEAMS GOLF」と「JONES Sports」の限定キャディバッグがオシャレだった
日本初上陸の「Jain Golf」と「BEAMS GOLF」の限定コラボがアツすぎる！ ユニークなゴルフボールのマスコット「Jain」にも注目
BEAMS GOLFとグラファイトデザインが初コラボ！ オシャレなアライメントスティックなら練習も楽しくなる
【画像】赤・黄・白の線が映える、コラボウェッジのディテール
「今回の『Race Day Collection』は、オラクル・レッドブル・レーシングを象徴するカラーとチェッカーフラッグデザインを取り入れ、両ブランドのマシンやクラブから着想を得た限定デザインのアパレルやアクセサリーを展開。TaylorMadeとOracle Red Bull Racingが挑む、究極のスピードと妥協なきパフォーマンスを体現するコレクションです」（同）
これまでのコラボではパターも展開していたが、今回のコラボ品はウェッジの3本組のみ。レーシングブルーに輝く『MG5』の鍛造ヘッドと、赤と白のMG5ロゴが目を引く『TM×ORBR MG5』ウェッジ（52/56/60°N.S.PRO MODUS 105 Smoke PVD/S）が税込115,500円だ。その他のアパレル含め、限定品にて気になる人はお早めに。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
テーラーメイド×Red Bull Racingのコラボ第3弾、クラブはウェッジ3本組を展開
HONMA × Malbon Golfが初コラボ！ クラブ一式『プレミアムコレクション』は330万円也
秋にぴったりなブラックウォッチ柄が映える！ 「BEAMS GOLF」と「JONES Sports」の限定キャディバッグがオシャレだった
日本初上陸の「Jain Golf」と「BEAMS GOLF」の限定コラボがアツすぎる！ ユニークなゴルフボールのマスコット「Jain」にも注目
BEAMS GOLFとグラファイトデザインが初コラボ！ オシャレなアライメントスティックなら練習も楽しくなる