タレントの紗栄子（38）が18日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。息子のイギリス留学の理由について語った。

2児の母でタレントやモデル、実業家などさまざまな顔を持つ紗栄子にMCの藤本美貴、横澤夏子は興味津々。紗栄子は番組の冒頭で現在、イギリスに留学中の息子が17歳と15歳になったことを報告した。

長男でモデルの道休蓮について、藤本から「デビューしたのは上の、17歳の？」と質問が。「長男は元旦那の（外見が）コピペだから、それでバレる」と答えて「次男は私に似てるんで…」と息子それぞれの特徴についても言及した。

「当時、日本で子どもたちを育てるのが難しくて…。私が彼らと一緒に外に出ると、パパラッチの人たちが来ちゃうから、安全に遊ばせてあげられなかった」と息子たちの幼少期を回顧。「私も絶対に撮られたくないみたいなモードになって…。撮られると、子どもたちだけ目線が入ってあげられちゃうじゃないですか。それも凄く嫌で」として「健全な幼少期を過ごさせてあげたいと思うと、日本で暮らすのが難しかったんで」と留学に至った理由を告白した。