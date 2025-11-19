【サンフランシスコ＝小林泰裕】ＳＮＳのＸ（旧ツイッター）などで１８日、投稿が正常に表示されないといった障害が発生した。

米セキュリティー企業クラウドフレアのシステムの不具合が原因とみられ、影響は日本国内や米国、欧州など世界各地に広がった。

クラウドフレアは日本時間１９日未明に、障害から通常と同じ状態に戻ったと説明しており、順次復旧に向かったとみられる。

オンライン上の障害分析サイト「ダウンディテクター」によれば、障害は同１８日午後８時頃に発生。１９日未明まで続いた。Ｘのほか、対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」などでも一時的に障害が起きた。

クラウドフレアは１８日、自社のネットワークで不具合が発生したと発表した。システム内のバグが原因でサイバー攻撃によるものではないとしている。同社はサイバー攻撃などからウェブサイトを守るセキュリティーサービスを提供している。

欧米メディアによれば、世界のウェブサイトの約２０％が何らかの形でクラウドフレアのサービスを利用しているという。

インターネットサービスの世界的な障害はこのところ頻発しており、米アマゾン・ドット・コムのクラウドサービスで１０月に発生した障害では、世界の２５００社以上が影響を受けた。