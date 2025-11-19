台湾の住民に配布される安全対策冊子＝14日/Ann Wang/Reuters

台北（CNN）台湾国防部（国防省）は18日、自然災害や中国による侵攻などの非常事態を想定して、2300万人の住民に備えを促す冊子を配布すると発表した。

冊子では、各家庭で蓄えるべき物資や非常用持ち出し袋に入れる物資、敵兵に遭遇した場合に取るべき行動などをアドバイス。軍事侵攻があった場合、「政府が降伏した、あるいは国家が敗北したという一切の主張は虚偽」だと強調している。

台湾軍幹部は記者会見で「台風などの自然災害や中国の軍事的脅威を想定して、『備えがあればより安全』の意識を持ってもらいたい」と述べた。

冊子では、各家庭で麺類やコメなど1週間分の備蓄品を常備し、緊急時に備えて寝袋を入れた非常用持ち出し袋を玄関前に置いておくよう勧告している。

さらに、台湾に対する軍事的脅威として、海底ケーブルの破壊工作、一方的な飛行禁止空域宣言、全面侵攻などが起こり得るとした。

民間人にとっては友人と敵の区別が難しいこともあると指摘し、近くで軍事行動を目にした場合はできるだけ速やかに退避するよう助言。台湾軍の動きについては、作戦の完全遂行を徹底させるため、写真や動画の撮影は控えるよう市民に促している。

中国製の「ディープシーク」「微信（ウィーチャット）」「TikTok（ティックトック）」「小紅書」といったモバイルアプリについても、サイバーセキュリティー上のリスクがあるとして警戒を促した。カメラを搭載した中国ブランドの機器についてはプライバシー侵害の潜在的危険があると述べ、「危機的な状況において敵に利用される可能性もある」としている。

国防部によると、冊子は約1100万冊（外国領事館やメディア、住民に配布する英語版の10万5000冊を含む）を印刷し、今週から来年1月までの間に台湾の約980万世帯に配布する。