¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Û¥Ç¥£¥¢¥¹ÁèÃ¥ÀïÅ±Âà¤«¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¤ÎÄ¹´ü·ÀÌó¤¬Â¤«¤»¡Ö¤¢¤È£³Ç¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡áÊÆ»æ
¡¡£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÆ°¤¤¬¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÉÙ¤Ê»ñ¶âÎÏ¤Ê¤É¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤ä»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤é¤ÈµðÂç·ÀÌó¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¤É¤ó¤ÊÊä¶¯¤ò¿Ê¤á¤ë¤«¤ÏÂ¾¤Î£²£¹µåÃÄ¤Ë¤Ï¶¼°Ò¤½¤Î¤â¤Î¡£º£µ¨¤Î·ü°Æ¤Î°ì¤Ä¤Ïº´¡¹ÌÚ¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂåÌò¼é¸î¿À¤òÌ³¤á¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÔ°ÂÄê¤À¤Ã¤¿µß±ç¿Ø¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤âº£¥ª¥Õ¤Î£Æ£Á»Ô¾ì¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤¬ËÉÙ¡£¥Ç¥£¥¢¥¹¤ÎàÁê¾ìá¤Ï£±²¯¥É¥ë¡ÊÌó£±£µ£µ²¯±ß¡Ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤â³ÍÆÀ¸õÊä¤ÎËÜÌ¿¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ÊÆÁ´¹ñ»æ¡Ö£Õ£Ó£Á¡¡£Ô£Ï£Ä£Á£Ù¡×¤Ï£±£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¹Æü¡Ë¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ç¥£¥¢¥¹ÁèÃ¥Àï¤Ë»²Àï¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÊóÆ»¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î½ÐÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¸þÀ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±»æ¤ÏàÇØ¿®¼é¸î¿Àá¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤È¤Î·ÀÌóÆâÍÆ¤ò°ì°ø¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥³¥Ã¥È¤È¤Î·ÀÌó¤¬¤¢¤È£³Ç¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ºò¥ª¥Õ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏàÂçÃ«¥¥é¡¼á¤ÈÌ¾¤ò¤Ï¤»¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤¿º¸ÏÓ¤ò£´Ç¯Áí³Û£·£²£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£±£²²¯±ß¡áÅö»þ¡Ë¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼ºÇ°¤È¤Ê¤ë£±£°ÅÙ¤Î¥»¡¼¥Ö¼ºÇÔ¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀººÌ¤ò·ç¤¡¢»î¹ç½ªÈ×¤Ë²¿ÅÙ¤â¥É¥¿¥Ð¥¿·à¤ä¼êÄË¤¤µÕÅ¾Éé¤±¤âµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·ÀÌó¤Ï£²£°£²£¸Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¡£Æ±»æ¤Ï¥Ç¥£¥¢¥¹¤È¤Î¿··ÀÌó¤Ë¡Ö£´Ç¯¤Þ¤¿¤Ï£µÇ¯¡¢Áí³ÛÌó£±²¯¥É¥ë¤Ç·èÃå¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢³ÍÆÀ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ð¥¹¥³¥Ã¥È¤ÈÆ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥À¥Ö¤Ä¤¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£¸å¿ô¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ö¤¹¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡½ä¤ê½ä¤Ã¤ÆÄ¹´ü·ÀÌó¤¬Â¤«¤»¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢Æ±»æ¤Ï»Ô¾ì¤«¤é£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç£²£°¥»¡¼¥Ö°Ê¾å¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë±¦ÏÓ¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Õ¥§¥¢¥Ð¥ó¥¯¥¹Åê¼ê¡Ê£³£±¡á¥ì¥¤¥º£Æ£Á¡Ë¤ò¡Ö³ÍÆÀ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Èá´ê¤Îà£³Ï¢ÇÆá¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤¦ÀïÎÏ¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤âÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤¶î¤±°ú¤¤¬Â³¤¤½¤¦¤À¡£