「30周年記念 大たまごっち展」開催決定 展覧会限定商品も発表
【モデルプレス＝2025/11/19】「30周年記念 大たまごっち展」が、2026年1月7日から2月2日の期間、六本木ミュージアム（東京）にて開催決定。展覧会概要とグッズが公開された。
【写真】「たまごっち展」限定商品、気になるラインナップ発表
1996年にバンダイから発売されたデジタルペット「たまごっち」は、当時の女子高校生を中心にブームとなり、国内外で社会現象を巻き起こした。その後、赤外線通信（2004年）、カラー液晶（2008年）、タッチ液晶（2021年）、Wi-Fi機能（2023年）の搭載など、時代に合わせた機種を全38種類販売し、現在50以上の地域で展開されている。2025年7月31日には国内外累計出荷数1億個を突破した。
本展は、たまごっち誕生30周年を記念して開催される記念展である。30年を振り返るだけでなく、まるでたまごっちの中に入り込んだかのような体験を通して、ヘンテコで愛らしい生き物「たまごっち」の魅力を深掘りする。また、クリエイティブディレクターのMitsuhiro Higuchi／ミツヒロヒグチ氏とコラボレーションした30周年記念たまごっち展限定の【Original Tamagotchi Collaboration Mitsuhiro Higuchi】を発売する。（modelpress編集部）
・タイトル：30周年記念 大たまごっち展
・会期：2026年1⽉7⽇（水）〜2⽉2⽇（月）
・会場：六本木ミュージアム（東京）
※以降も別会場での巡回を予定
・開場時間：午前10時〜午後8時
※全日日時指定制 ※最終⼊場は閉場30分前まで
【巡回情報】
※詳細は、続報にて
■愛知会場
会期：2026年3月6日（金）〜4月5日（日）
会場：名古屋PARCO
■茨城会場
会期：2026年4月24日（金）〜5月6日（水・祝）
会場：水戸京成百貨店7階催事場
■大阪会場
会期：2026年8月
会場：大丸梅田店
【たまごっちシャカシャカ巾着】
「グッズ付入場チケット」を購入すると、会場でローソンチケットオリジナル「たまごっちシャカシャカ巾着」が付属。たまごっち生誕30周年記念「大たまごっち展」限定のアイテムとなる。
・Original Tamagotchi Collaboration Mitsuhiro Higuchi
・大たまごっち限定30周年マスコット まめっち
・たまごっち にゅー！ごっちカード 大たまごっち展 すぺしゃる
・たまもりシール（宇宙柄）
・たまごっち ミニチュアチャームコレクション 30th anniversary edition
【Not Sponsored 記事】
【写真】「たまごっち展」限定商品、気になるラインナップ発表
◆「30周年記念 大たまごっち展」開催決定
1996年にバンダイから発売されたデジタルペット「たまごっち」は、当時の女子高校生を中心にブームとなり、国内外で社会現象を巻き起こした。その後、赤外線通信（2004年）、カラー液晶（2008年）、タッチ液晶（2021年）、Wi-Fi機能（2023年）の搭載など、時代に合わせた機種を全38種類販売し、現在50以上の地域で展開されている。2025年7月31日には国内外累計出荷数1億個を突破した。
◆展覧会概要
・タイトル：30周年記念 大たまごっち展
・会期：2026年1⽉7⽇（水）〜2⽉2⽇（月）
・会場：六本木ミュージアム（東京）
※以降も別会場での巡回を予定
・開場時間：午前10時〜午後8時
※全日日時指定制 ※最終⼊場は閉場30分前まで
【巡回情報】
※詳細は、続報にて
■愛知会場
会期：2026年3月6日（金）〜4月5日（日）
会場：名古屋PARCO
■茨城会場
会期：2026年4月24日（金）〜5月6日（水・祝）
会場：水戸京成百貨店7階催事場
■大阪会場
会期：2026年8月
会場：大丸梅田店
◆グッズ付チケット バンドルグッズ
【たまごっちシャカシャカ巾着】
「グッズ付入場チケット」を購入すると、会場でローソンチケットオリジナル「たまごっちシャカシャカ巾着」が付属。たまごっち生誕30周年記念「大たまごっち展」限定のアイテムとなる。
◆大たまごっち展限定商品
・Original Tamagotchi Collaboration Mitsuhiro Higuchi
・大たまごっち限定30周年マスコット まめっち
・たまごっち にゅー！ごっちカード 大たまごっち展 すぺしゃる
・たまもりシール（宇宙柄）
・たまごっち ミニチュアチャームコレクション 30th anniversary edition
【Not Sponsored 記事】