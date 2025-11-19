トロント・ブルージェイズのトレイ・イェサベージ選手（22）の交際相手、テイラー・フリックさんが、2025年11月14日にインスタグラムを更新。プロポーズを受けた様子を公開した。

砂浜で膝をつきプロポーズ

フリックさんはインスタグラムで、「今世でも来世でも、いつでもあなたと一緒」と、ロマンチックな文章を投稿。イェサベージ選手が砂浜で膝をつき、婚約指輪を差し出してポロポーズしている写真では、フリックさんは口に手を当てて感激している様子。ほかに、イェサベージ選手がフリックさんを高く抱きかかえた写真、左手の薬指に大きなダイヤモンドが光る婚約指輪を着けた写真を公開した。

イェサベージ選手は24年、ドラフト1巡目（全体20位）指名でブルージェイズ入りしたルーキー。25年9月に初昇格し、5回で9奪三振という鮮烈なメジャーデビューを果たした。ロサンゼルス・ドジャースとのワールドシリーズでは第1戦の先発投手を務めたほか、第5戦では7回1失点、12奪三振の快投で勝利投手となった。大谷選手翔平の体勢を崩し、ヘルメットを落とした奪三振のシーンも話題を集めた。