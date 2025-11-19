『じゃあ、あんたが作ってみろよ』第7話を見て実家のみそ汁が恋しくなった人へ！ だしの香りが体にしみる「いりこのみそ汁」
【画像で確認】『じゃあ、あんたが作ってみろよ』第6話を観て小籠包気分になった人のために！「小籠包気分を味わえる」レシピ
「料理は女が作って当たり前！」という、ちょっと昔気質の亭主関白思考を持つ彼氏・海老原勝男（演：竹内涼真）からのプロポーズを、恋人のために自分を犠牲にしてきた彼女・山岸鮎美（演：夏帆）が「無理！」と断ることからストーリーが始まる、今話題のドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系・火曜22時）。
これまで食事の準備はおろか、身の回りの世話まで鮎美がいないとままならなかった勝男でしたが、鮎美と別れて自分で料理を作るようになってから、少しずつ人間としても成長してきたように感じますよね！
久しぶりに実家に帰ってきた勝男のために、お母さんが煮干しの頭と内臓をひとつひとつ取りながら、丁寧に「いりこの味噌汁」を作っている姿も印象的でしたよね。（そして終盤にはお父さんに内緒で実はフリーズドライのお味噌汁を使っているのも衝撃でした！笑）
そこで今回は煮干しでだしを取ったいりこのみそ汁のレシピをご紹介。たまには少し手間をかけて、だしからお味噌汁を作るのもいいものですよ！
■長ねぎと豆腐のみそ汁
【材料（3〜4人分）】
絹ごし豆腐…1/4丁
長ねぎ…6cm
煮干しだし…2と1/2カップ
・煮干し…30g
・昆布(5×5cm、約5g)…1枚
・水…2と1/2カップ
みそ
【下ごしらえ】
煮干しを頭やわたつきのまま保存容器に入れる。昆布、水を加え、一晩おく。使うときは煮干しと昆布を除く。
●冷蔵庫で2〜3日保存可能。
【作り方】
1. 豆腐は7〜8mm角に切る。ねぎは長さを半分に切り、縦細切りにする。
2. 鍋に煮干しだしを入れて火にかける。沸騰したら、みそ大さじ2を溶き入れる。
3. みそがまんべんなく溶けたら、１を入れて沸騰させないように温め、器に盛る。
※みそ汁は、先に汁の味を決めてから具を入れると簡単。沸騰させるとみその風味がとんでしまうため、みそを溶き入れたら、温めるくらいに。
煮干しはじっくりとうまみを引き出すため、できれば水に1晩つけて。時間がない場合は、水に30分ほどつけてから5〜10分ほど煮出してもいいですが、水出しのほうが雑味のないすっきりとしただしがとれますよ。
＊ ＊ ＊
そして今日はもう1品、両家の顔合わせの食事会の後にでかけた遊園地で、勝男のお兄さんの奥さんが振る舞ってくれた手作りの「バインミーサンド」を手軽に作れるレシピもご紹介します！
■バインミー風ポット食パン
【材料・2〜3人分】
食パン(スライスしていないもの)…1/2斤
牛切り落とし肉…60g
大根…1/5本(約200g)
にんじん…20g
甘酢
・砂糖、酢…各大さじ2
・塩…少々
にんにくだれ
・おろしにんにく…1/3片分
・ナンプラー…大さじ1/2
・粗びき黒こしょう…少々
塩、サラダ油
【作り方】
1. 大根、にんじんは5cm長さの細切りにしてボウルに入れ、塩少々をまぶして約5分おく。水けを絞ってポリ袋に入れ、甘酢の材料を加えてもみ込み、約5分おいて汁けを絞る。
2. 牛肉は大きければ食べやすく切る。フライパンに油小さじ1を中火で熱し、牛肉を入れて炒める。肉の色が変わったらにんにくだれの材料を混ぜて加え、さっと炒める。
3. 食パンの切り口を上にしてまな板に置く。縁から約1.5cm残し、深さ3〜4cmの四角い切り目を入れ、その内側に十字に切り目を入れる。中のパンをくりぬいてトースターで焼く。食パンの器に1、2を順に盛り、好みでパクチーをのせる。
（1人分275kcal、塩分1.7g）
にんにくだれで炒めた牛肉と、甘酸っぱい野菜のバランスが絶妙なバインミー。食パン1/2斤を使って器に見立てれば、見た目も豪華に仕上がります。好みでパクチーをのせて、本格的な味わいを楽しんでみてくださいね。
文＝斉藤久美子