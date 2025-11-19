永山瑛太、コットン・きょん“スゴ技”に感激「本当にそれくらいのスピードなんですか？」
俳優の永山瑛太、お笑いコンビ・コットン（西村真二、きょん）が19日、都内で行われたマクドナルド『ストローレスリッド新TVCM発表会』に出席した。
【集合ショット】カワイイ！豪快な永山瑛太に大爆笑のコットン
きょんは「高校生のときに2年半くらいやってて、この格好をするのは20年ぶりくらいです」と明かし、「マックのバイトをやっていてよかったなと思います」とにっこり。アルバイト時代には特技があったとし、「普通30秒から50秒くらいなんだけど、ダブルチーズバーガーつくるのは14秒だったんで、最速のダブルチーズバーガーなの。だからまだ抜かれてないんですよ。世界でも」と告白すると、会場のマクドナルドのスタッフからは感嘆の声が上がった。
そんな中、きょんはダブルチーズバーガーづくりをエアで再現。その様子を見ていた永山は「実際にマクドナルドさんに行ったときにあんまり見えないじゃないですか」と感激しつつ、「本当にそれくらいのスピードなんですか？」とピュアな瞳で質問すると、コットンの2人が「本当にっていうと…」と困惑してしまう一幕も。また、きょんがビッグマックでの動きも披露すると、永山は「ビッグマックは説得力がありますね」とうれしそうに笑顔を見せた。
発表会の最後に「きょうから変えるとしたら何を変えるか」と質問されると、「きょんさんのバーガーの作り方を見て、初めて見たので、きょうからマクドナルドに行ったら厨房をのぞいてみようかな」とワクワク感をにじませ、「ダブルチーズバーガーを14秒を超えられる方を」と期待に目を輝かせた。西村は「14秒も難しいのに瑛太さんに覗かれたら余計…」とツッコむと、永山は「マック行ったら全然気づかれないんで」と明かし、笑いを誘っていた。
永山が出演する新CMは、きょう19日より全国で放送される。
発表会にはほかに、日本マクドナルドのアダム由香利氏が出席した。
