

いまの時代の管理職は「マネジメントができる専門家」を目指すべきです（写真：takeuchi masato／PIXTA）

部下指導や部下育成に悩む管理職は多いが、部下がついてくる管理職には共通する点がある。

外資系企業で最高執行責任者（COO）を務め、このたび『新 管理職1年目の教科書〔リーダーシップ編〕』を上梓した櫻田毅氏が、優れたリーダーに共通する「リーダーシップ」の示し方について解説する。

日本企業の中間管理職の多くはプレイングマネジャーです。しかし日本企業には、管理職になったら徐々にマネジメントに専念することを期待される風潮があります。

管理職になると専門性が退化する





背景にあるのは、戦術策定や部下育成などのマネジメントを放置して、慣れているプレーヤー業務にうつつを抜かしてもらっては困るという経営の考え方です。プレーヤーから脱却して管理職にしかできないことに集中すべし、といった専門家の主張も目にします。

しかし、現場の第一線で仕事をしてきた人が、管理職になったからといってマネジメントに専念したのでは、そこから専門家としての退化が始まってしまいます。

日進月歩の技術革新と環境変化についていけなくなり、部下との専門的な会話が困難になってくる。対外交渉では最初の挨拶をするだけで、専門的な話は部下にやってもらうことになる。たとえ、雇用システムがジョブ型に変わったとしても、これではジョブ型雇用が狙いとしている専門人材の確保が中途半端となり、企業競争力も失われていきます。

いまの時代の管理職として目指すべき姿は、実務とマネジメントの両立を図り、専門性を維持・向上し続けている「マネジメントができる専門家」です。

ジョブ型雇用と能力・実績主義の長い歴史を持つ米国企業の世界では、マネジャー（課長クラス）からマネジング・ディレクター（執行役員クラス）にいたるまで、管理職は原則としてプレイングマネジャーです。私自身、勤めていた米国企業でコンサルティング部門を統括する役員ではありましたが、同時に1人のコンサルタントとして顧客企業を担当していました（さすがに、顧客数は他のコンサルタントの半分でしたが）。

調査担当役員はチームの誰よりも高い調査能力を発揮して質の高いレポートを出していましたし、法務担当役員も日米の弁護士資格を持った法律の専門家として、会社を代表して自ら契約交渉に臨んでいました。

専門性の高さがマネジメントの質を高める

彼らが実務とマネジメントの両立を図ろうとするのには、2つの理由があります。

1つ目は、専門性を維持、向上させることがマネジメントの質を高めるからです。専門性があるから、難易度の高いことにも適切な判断を下せます。専門性があるから、チームの責任者として自ら対外交渉を担うことができます。専門性があるから仕事や部下の課題を指摘でき、改善へのリーダーシップを発揮できるのです。

「どのような上司についていきたいか？」という問いに対しては、日米を問わずに、まず、「人として尊敬できる人」などの人間性に関する答えが返ってきます。ただ、それと並んで、「明確なビジョンを示せる人、的確な判断ができる人、危機対応能力の高い人」――すなわち、「仕事ができる人」という回答も多数あげられます。

仕事ができる重要な要素はその分野の専門性の高さです。将来が不透明な時代だからこそ、自分の専門性を高めたいと考える部下たちは、専門性の高い上司についていこうとするのです。

一方、日本の現場からは、「専門的なことがわからない上司をどう扱えばよいのか」という声がいくつも聞こえてきます。専門性が細分化、複雑化していく中で、専門性に乏しい上司への報告や相談に苦心している。そのような上司の判断には疑心暗鬼になってしまうとのことです。これでは、「ついていきたい上司」として認めてもらえず、管理職としてのリーダーシップを発揮することが困難になります。

外資系企業の管理職が実務にこだわる2つ目の理由は、高い専門性イコール高い市場価値だからです。転職市場で常に問われるのは、いま課長なのか部長なのかということではなく、どのような専門性で何ができるかといった実務能力です。

会社と個人がフラットな契約関係にある外資系企業では、自分の市場価値を高めることが、将来の選択肢を増やすことを誰もが知っています。管理職だからといってマネジメントに専念したのでは、その先にあるのはその会社でしか通用しないゼネラリストです。そのような人材には、残念ながら市場で値段はつきません。

そして、専門性の高さが尺度となる市場の中でも、とくに高い市場価値を認められるのが、専門家集団を束ねることができる「マネジメントができる専門家」です。だからこそ外資系の管理職は、実務とマネジメントの生産性を高めることで、必死になって両者の両立を図り、そのような人材を目指すのです。

どのレベルで専門性を維持すべきか

日本でも、専門性を尺度とした人材価値の再評価が進みつつあります。社内、社外を問わずに「マネジメントができる専門家」の価値は確実に高まっていくでしょう。

とはいえ、プレーヤーとしての業務は、必ずしも部下と同じ仕事を、同じ作業レベルで分担して行うことを意味しているわけではありません。実務の中でも難易度の高いものや、上位レベルの実務を担当するのが管理職の役割です。

日本企業において「マネジメントができる専門家」を目指すには、次のようなことを意識するとよいでしょう。

・質の高い意思決定のために、現場のことは細部まで把握する。ただし、細部への介入（マイクロマネジメント）はすべきではない。

・実務とマネジメントの両立のために、権限委譲、迅速な意思決定、上質のチームワークなどで、自分とチームの生産性を高めて時間を確保する。

・専門家としての姿を部下に見せながら、部下に成長機会やチャンスを与えて支援する。

・それでも経営からマネジメントへの専念を求められた場合、実務は行わなくても先端情報・知識を常にアップデートし、専門的なやり取りができるレベルを維持する。

もし、これまでの専門とは異なる分野に管理職として異動した場合は、新たな専門性を高めるチャンスだと考えるとよいでしょう。さすがに、部下と同じレベルで実務を行うことは現実的ではありませんが、最低限、次のようなレベルは目指すべきです。

・実務を必死に学び、部下と専門的な会話ができる。

・部下の意見を聞きながら、自分の判断基準で専門的な意思決定ができる。

・対外的な会議や交渉場面で、チームを代表して専門的な話ができる。

・直接実務はできなくても、本質を理解した上で問題解決が図れる。

・専門性を理解した上で、成果へ向けてのアイデアを出せる。

実務ができるからリーダーシップを発揮できる

反対に、なってはいけないのは次の状態です。

・実務を深く理解せずに、専門的なことは部下に任せっきりにする。

・部下の意見に流されたり、根拠のない部下への信頼で意思決定する。あるいは、意思決定できない。

・対外的な会議や交渉場面で、挨拶だけして専門的な話はすべて部下に任せる。

・部下があげる課題や問題がすべてだと考え、狭い範囲で解決を図ろうとする。

・専門性を理解しないままピント外れの指示を出して部下を振り回す。

管理職という立場にあるから、部下がついてくるリーダーシップを発揮できるのではありません。人としての高い人間性があり、専門家としての実務能力があるから部下がついてくるのです。

プレイングマネジャーとしての中間管理職は、実務能力と権限という2つをあわせ持っています。「わかっている人が判断してくれる」ことで部下の信頼を得やすい立場にあるのです。

実務とマネジメントの両立は挑戦的ではありますが、それぞれで生産性の高い仕事をすることで、「マネジメントができる専門家」という最強の人材価値を手に入れることができます。それは、変わりゆく時代において、キャリアの選択肢を広げることを意味します。

（櫻田 毅 ： アークス＆コーチング代表）