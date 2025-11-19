１９日に放送されたフジテレビ系「サン！シャイン」では、前日に行われた日中局長級協議を取り上げた。その中でキヤノングローバル戦略研究所の上席研究員・峯村健司氏が、この局長級協議について、中国外務省の局長がポケットに手を入れ、日本側に話している写真を撮れれば中国側は「これが成果」だと解説した。

峯村氏は、今回の局長級協議は「まったく（うまく）いっていない」と切り出し「中国外務省からすれば、この写真が撮れれば終わりという感じ」「これが成果」と、中国外務省の局長が日本の外務省局長になにか物申しているようにも見える写真を撮らせることが一番の目的だったと解説した。実際、峯村氏のもとには、中国人の知り合いからこの動画がたくさん送られて来たという。

峯村氏は、この写真が「外務省の敷地の中。自由には撮れないし、国営メディアもガンガン流していることを考えると、撮らせるためにやっている」と分析。ぶら下がり記者に答えている姿も「違和感しかない」と話した。

また中国高官が両手をポケットに入れていたことにも「初めて見た」と驚き、やはり敢えて中国側が上であることをアピールしていると推察していた。