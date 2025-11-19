不倫は幸せな家族を一瞬で壊してしまう、最低な行為です。それなのに誘惑に負けて不倫する人は後をたちませんよね。しかも不倫しなさそうな人でも、実は隠れて家族を裏切っていることがあるようで……。今回は、家族を愛するよき夫が不倫して妻に捨てられた話をご紹介いたします。

愛妻家の夫の不倫

「夫は私にも子どもにも愛情を注いでくれていて、周りからも羨ましがられる夫婦でした。私も夫のことが大好きだったし信用もしていたのですが、ある日夫のスマホに届いたLINEを見てしまって不倫が発覚したんです。

夫を問い詰めると、不倫を認めて謝ってきました。夫は家族を裏切っておいて『離婚は絶対にしない！』と言ってきたけど、私は夫の裏切りを許すことができませんでした。それでも夫は『頼むから！ もう不倫なんてしない！』『せめて仮面夫婦でもいいから……』としつこかったので、『幸せを壊したのはあなたでしょ!?』『もうあなたのことは愛せない』『仮に夫婦を続けたとしても、あなたを愛してないことが子どもたちに伝わるのが一番怖いの』と言ったら、夫はようやく受け入れてくれました。

その後、慰謝料と養育費を請求して、夫とは離婚が成立。愛妻家だったがゆえに、夫の裏切りは許せなかったしショックだったけど、前を向いて進もうと思います」（体験者：20代 女性・主婦／回答時期：2025年8月）

▽ 愛してくれていると思った旦那さんが不倫していたら、二度と信用なんてできませんよね。離婚したくないと喚くのであれば、なぜ不倫なんてしたのでしょうか……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。