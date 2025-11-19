¡ÚÆüÃæ´Ø·¸°²½¡Û¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Î£Ó£Î£Ó¡ÖÊÌ¥¢¥«¡×¤«¤éÃæ¹ñ¤ÎËÜ²»¤¬¸«¤¨¤ë¡©¡¡Àí³Õ½ôÅçÌäÂê¤ä½èÍý¿åÊü½Ð"²áµî¤Î¥±¡¼¥¹"¤«¤é¹Í¤¨¤ë¡Ö´Ø·¸°²½¤Î¤ª¤µ¤áÊý¡×
¹â»ÔÁíÍý¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤¬µÞÂ®¤Ë°²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤Î¸ø³«¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÊóÉü¤È¤È¤ì¤ëÁ¼ÃÖ¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï²áµî¤Ë¤â¡¢¥Ç¥â¤äË½Æ°¤¬µ¯¤¤ë¤Û¤ÉÈ¿Æü´¶¾ð¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢²áµî¤Ë³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©Ãæ¹ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¤òÂ¿¿ô¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡¦°ÂÅÄÊö½Ó»á¤Ø¤Î¼èºà¤ò´Þ¤á¤Æ¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø·¸²þÁ±¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¡©¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¤â±Æ¶Á
¡¡£±£¸Æü¡¢³°Ì³¾Ê¤Î¶â°æ¥¢¥¸¥¢ÂçÍÎ½£¶ÉÄ¹¤¬Ãæ¹ñÂ¦¤È¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·½ªÎ»¸å¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¥¢¥¸¥¢¶ÉÄ¹¤Ï¤³¤Î²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤óÉÔËþ¤À¡£Ê·°Ïµ¤¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡»öÂÖÂÇ³«¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿º£½µËö¤Î£Ç£²£°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃæ¹ñÂ¦¤Ï¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤È²ñ¤¦Í½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï´Ø·¸²þÁ±¤ÎÃû¤·¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ÏÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î¢§ÅÏ¹Ò¼«½Í¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¢§Î±³Ø¤ò¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¢§Î¹¹Ô¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦Ãí°Õ´µ¯¡¢¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ±Ç²è¤Î¸ø³«¤¬±ä´ü¡£¤Þ¤¿¡¢²»³Ú¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ê£Ï£±¡×¤ÎÃæ¹ñ¤Î¸ø¼°£Ó£Î£Ó¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡ÖÉÔ²Ä¹³ÎÏ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤êÃæ»ß¡×¤ÈÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¸½ÃÏ¤Î¾õ¶·¤ËÊÑ²½¤Ï¡©£Ê£Î£Î¾å³¤»Ù¶ÉÄ¹¤ÎÊó¹ð
¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¼èºà¤òÂ³¤±¤ë¹âÅÄÍµ²ð£Ê£Î£Î¾å³¤»Ù¶ÉÄ¹¤¬¡¢Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤«¤é¸½ÃÏ¤Î¾õ¶·¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê¹âÅÄÍµ²ð£Ê£Î£Î¾å³¤»Ù¶ÉÄ¹¡Ë
¡¡¡Öº£²ó¤ÎÃæ¹ñÂ¦¤Î¡ÈË¬Æü¼«½Í¡ÉÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤ÎÎ¹¹ÔÂåÍýÅ¹¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¹Ô¤¤ÎÎ¹¹Ô¤ÇÇ¯´Ö£³²¯±ß¤Û¤É¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢°Õ³°¤Ë¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹µÒ¤¬Â¿¤¯¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¾¯¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÇÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¾å³¤¤ÎÊÌ¤ÎÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤Ø¤Î¼èºà¤È¤·¤Æ¡¢¡ØÆüËÜ¸þ¤±¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ëÎ¨¤¬£¶³ä¤òÄ¶¤¨¡¢¹Ò¶õ·ô¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤âÂ¿¿ôÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾å³¤¤ÎÎ¹¹ÔÂåÍýÅ¹¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢ÆüÃæÌäÂê¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÁ´¤¯¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡££±½µ´Ö¤Û¤É¤Ç¼ý¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£Ñ£²·î¤ÎÃæ¹ñ¤ÎµìÀµ·î¡Ö½ÕÀá¡×¤Ø¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¡©
¡¡¡ÖÀè¹Ô¤¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££±£·Æü¡¢»ÍÀî¹Ò¶õ¤¬ÍèÇ¯£±·î¤«¤é½¢¹ÒÍ½Äê¤À¤Ã¤¿»¥ËÚ¡ÝÀ®ÅÔ¡Ê»ÍÀî¾Ê¡Ë¤ò·ë¤ÖÊØ¤Î±¿µÙ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£·×²èÊÑ¹¹¾å¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¼õ¤±¤¿Á¼ÃÖ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤â¤³¤¦¤·¤¿ÆüÃæÏ©Àþ¤Î¸ºÊØ¤¬Â¾¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡£ÑÃæ¹ñ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ç´¶¤¸¤ë±Æ¶Á¤äÊÑ²½¤Ï¡©
¡¡¡Öº£¤Î¤È¤³¤íÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À£±£·ÆüÌë¡¢¾å³¤¤Ë¤¢¤ëÆüËÜÁíÎÎ»ö´Û¤«¤éÃæ¹ñ¤Ë¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ËÅØ¤á¤ë¤è¤¦¥á¡¼¥ë¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¢§¸½ÃÏ¤Î½¬´·¤òÂº½Å¤·¡¢¸ÀÆ°¤äÂÖÅÙ¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¡¢¢§Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤ÏÈò¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¡¢¾¯¤··Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ë¬Æü¼«½Í¸Æ¤Ó¤«¤±¡ÄÆüËÜ¤Î·ÐºÑÂ»¼º¤Ï¡©
¡¡º£²ó¤ÎÆüÃæ´Ø·¸°²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤È¤·¤Æ¤Þ¤ºµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢·ÐºÑÂ»¼º¤Ç¤¹¡£
¡¡£²£°£²£µÇ¯£±·î¡Á£¹·î¤ÎË¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹ÔµÒ¿ô¡Ê£Ê£Î£Ô£Ï¤è¤ê¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤¬£·£´£¹Ëü¿Í¡Ê£²£´¡ó¡Ë¤ÈºÇÂ¿¡£Ãæ¹ñ¿Í£±¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÎ¹¹Ô¾ÃÈñ³Û¤Ï¡¢´Ñ¸÷Ä£¤Ë¤è¤ë¤ÈÌó£²£´Ëü±ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡½Ð¿È¹ñ¡¦ÃÏ°èÊÌ¤Ë¸«¤¿ÆüËÜ¤Ø¤ÎÎ±³ØÀ¸¤â¡¢Ãæ¹ñ¤¬£±£²¡¥£³Ëü¿Í¡Ê£³£·¡ó¡Ë¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡¦Ê¸²Ê¾Ê¡Ë¡£
¡¡²áµî¤Î»öÎã¤Ê¤É¤âÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢º£¸å¤âÃæ¹ñ¿Í¤ÎÅÏ¹ÒÀ©¸Â¤¬Â³¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¤Î·ÐºÑÂ»¼º¤ÏÌó£±¡¥£¸Ãû±ß¤È¤â¡ÊÌîÂ¼Áí¹ç¸¦µæ½ê¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¡ÌÚÆâÅÐ±Ñ»á¤Î»î»»¤è¤ê¡Ë¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â´Ñ¸÷¶È¤Ïº£¤ÎÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê»º¶È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ç¤ÊÍ¢½Ð»º¶È¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¡¦È¾Æ³ÂÎÅùÅÅ»ÒÉôÉÊ¡¦Å´¹Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢³°²ß¤ò²Ô¤°¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¼Â¤ÏË¬ÆüµÒ¾ÃÈñ¤Ï¼«Æ°¼Ö¤Ë¼¡¤°¶â³Û¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê£²£°£²£´Ç¯¡¡ºâÌ³¾Ê¡¦´Ñ¸÷Ä£¤è¤ê¡Ë¡£
¡¡¼«Æ°¼Ö¡¡£±£·¡¥£¹Ãû±ß
¡¡Ë¬ÆüµÒ¾ÃÈñ¡¡£¸¡¥£±Ãû±ß
¡¡È¾Æ³ÂÎÅùÅÅ»ÒÉôÉÊ¡¡£¶¡¥£±Ãû±ß
¡¡Å´¹Ý¡¡£´¡¥£´Ãû±ß
¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Î£Ó£Î£Ó¡ÖÊÌ¥¢¥«¡×¤ÇÃæ¹ñ¤ÎËÜ²»¤¬¤ï¤«¤ë¡ª¡©
¡¡Ãæ¹ñ¤Ï¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¡ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï¡¢¹â»ÔÁíÍýÃÂÀ¸¤ò¼õ¤±¤Æ£±£°·î£²£±Æü¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤¬Êâ¤ß´ó¤ê¡¢Îò»Ë¤äÂæÏÑ¤Ê¤É¤Î½ÅÂç¤ÊÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯¼£Åª¤ÊÌóÂ«¤ò¼é¤ê¡¢Î¾¹ñ´Ø·¸¤ÎÀ¯¼£Åª¤Ê´ðÈ×¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤è¤¦Ë¾¤à¡×¤È¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ»öÁ°¤Ë¡ÈÃé¹ð¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢£±£°·î£³£±Æü¤ËÆüÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¼Â¸½¡£Ãæ¹ñÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬¡È²ñ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¡É¤Î¤Ë¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ç¡È¥á¥ó¥Ä¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤¿¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÅÜ¤ê¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÜ¤ê¤Ï½¬¹ñ²È¼çÀÊËÜ¿Í¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡¢¼êÁ°¤ÎÌò¿Í¤¬½¬¼çÀÊ¤Î´é¿§¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡¦°ÂÅÄ»á¤Ï¡¢¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Î£Ó£Î£Ó¤Î¡ÖÊÌ¥¢¥«¡ÊÊÌ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ë¡×¤«¤éÃæ¹ñ¤ÎËÜ²»¤¬¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¹ñ¹ñ±ÄÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡Ê£Ã£Ã£Ô£Ö¡Ë¤ÎÊÌ¥¢¥«¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¹â»ÔÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤ÆÃæ¹ñ¤Î³°¸òÉô¤¬¿¼Ìë£²»þ£µ£¶Ê¬¤ËÆüËÜÂç»È¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¹³µÄ¡×¤È¸À¤¦Ê¸¾Ï¤¬¡£ÃíÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¸Æ¤Ó½Ð¤·¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ç»È¤ï¤ì¤¿Ã±¸ì¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î´Á»ú¤ÇÉ½¤¹¤È¡ÖÊô¼¨¾¤¸«¡Ê¥Õ¥©¥ó¥·¡¼¥¸¥ã¥ª¥¸¥§¥ó¡Ë¡×¡£
¡¡¡Ö¾¤¸«¡×¤Ï¸Æ¤Ó½Ð¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÊô¼¨¡×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢Èó¾ï¤Ë°Î¤¤¿Í¤¬¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤·¤«»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÃ±¸ì¤«¤é½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ÂÅÄ»á¤Î¸«Î©¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂæÏÑ¤Ø¤Î¹Í¤¨Êý¡×¤«¤é¤ï¤«¤ë½¬¹ñ²È¼çÀÊ¤ÎÅÜ¤ê¤ÎÍýÍ³
¡¡½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ø¤Î¸¢ÎÏ¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢Ìò¿Í¤Î°Õ¼±¤Ï¡Ö¹ñ±×¡×¤è¤ê¤â¡Ö½¬¼çÀÊ¤Î´é¿§¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¤Ê¤¼½¬¼çÀÊ¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£½¬¼çÀÊ¤ÎÂæÏÑ¤Ø¤Î¹Í¤¨Êý¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½¬¼çÀÊ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂæÏÑ¤ò¡¢Í¥ÀèÅÙ¤Î¹â¤¤½ç¤Ëµó¤²¤ë¤È¡Ä
¡¡¡Ê£±¡Ë¹ñÂÎ¡¡¹ñ¤Îº¬´´¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤¢¤êÊý¡¡Ãæ¹ñ¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×¤ò¼çÄ¥
¡¡¡Ê£²¡Ë¼ÂÀÓ¡¡ÂæÏÑÅý°ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ì¤ÐÌÓÂôÅì¡¢ûç¾®Ê¿¤ÈÊÂ¤ÓÌ¾¼Â¤È¤â¤Ë¡Ö°ÎÂç¤Ê»ØÆ³¼Ô¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë
¡¡¡Ê£³¡Ë¼ÂÍø¡¡·³»öÅª¡¦·ÐºÑÅª¥á¥ê¥Ã¥È
¡¡ºÇ¤âÍ¥ÀèÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡Ö¹ñÂÎ¡×¡£¤Ä¤Þ¤êÃæ¹ñ¤Î¹Í¤¨Êý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¤Ç¤¢¤ë¤³¤ÈÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²áµî¤ÎÎã¤«¤é¹Í¤¨¤ë¡Ö¤ª¤µ¤áÊý¡×
¡¡ÆüÃæ´Ø·¸¤ò²þÁ±¤¹¤ë¼êÎ©¤Æ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¡¡Å±²ó¤ä¼Õºá¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÂÅÄ»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÅ±²ó¤¹¤ì¤ÐÃæ¹ñ¤Ïµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î´íµ¡¤ò¹â¤á¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸ÀÏÀ£Î£Ð£Ï¤ÎÄ´ºº¡Ê£²£°£²£´Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬£¸£¹¡ó¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Å±²ó¡¦¼Õºá¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¹â»ÔÁíÍý¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤ËÂÐÃæ´Ø·¸¤¬°²½¤·¤¿Îã¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡£²£°£°£µÇ¯¤Î¾®ÀôÁíÍý¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÎÌ÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¤ä¡¢£²£°£±£²Ç¯¤ÎÆüËÜ¤ÎÀí³Õ½ôÅç¹ñÍ²½¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢È¿Æü¥Ç¥â¤¬·ã²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¥Ç¥â¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ÂÅÄ»á¤Î¸«Î©¤Æ¤Ç¤¹¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢¢§½¬¼çÀÊ¤Ï¥Ç¥â¤¬·ù¤¤¡ÊÌ·Àè¤¬¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¯¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡Ë¡¢¢§¹ñÌ±¤Î¸úÎ¨¤è¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ëÊýË¡¤¬ÊÌ¤Ë¤¢¤ë¡Ê£Ó£Î£Ó¤ò¶î»È¡Ë¤«¤é¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£²£°£±£·Ç¯¤ÎÎã¤òµó¤²¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤Î¥ß¥µ¥¤¥ëÆ³Æþ¤ò¤á¤°¤êÃæ¹ñÂ¦¤¬ÌÔÈ¿È¯¡£º£²ó¤ÎÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÜ¤êÊý¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤È¿´Ú´¶¾ð¤Ï¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¥Ç¥â¤Ïµ¯¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÂç¤¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ä¡Ö¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¸òÂå¡×¤Ç¤¦¤ä¤à¤ä¤Ë¡©
¡¡¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ´Ø·¸°²½¤¬¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡£²£°£°£µÇ¯¤Î¡Ö¾®ÀôÀ¯¸¢¡×ÂÐ¡Ö¸Õ¶ÓÞ¹ÂÎÀ©¡×¤Î¤È¤¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñÏ¢¾ïÇ¤Íý»ö¹ñ¤ØÆþ¤í¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤ä¡¢¾®ÀôÁíÍý¤ÎÌ÷¹ñ»²ÇÒ¤ËÃæ¹ñ¤¬È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÅÄ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤È¤¤Ï¡¢ËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ä¾å³¤ËüÇî¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñºÝ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿ôÇ¯¸å¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñºÝ¶¨Ä´¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¦¤ä¤à¤ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Àí³ÕÌäÂê¤Î¤È¤¤Ï¡¢£²£°£±£²Ç¯¤ÎºÇ¸å¤ËÃæ¹ñ¤Î¹ñ²È¼çÀÊ¤¬¸òÂå¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡£²£°£±£·Ç¯¤Î´Ú¹ñ¤ÈÃæ¹ñ¤Î´Ø·¸°²½¤Î¤È¤¤Ï¡¢´Ú¹ñÂ¦¤ÎÂçÅýÎÎ¤¬¸òÂå¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯¤¦¤ä¤à¤ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Îã¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¶ÛÄ¥´Ø·¸¤Î²þÁ±¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¤Î¤Ï¡Ä
¡¡¡Ê£±¡Ë¹ñºÝÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
¡¡¡Ê£²¡Ë¥È¥Ã¥×¤Î¸òÂå
¡¡¡Ê£³¡ËÃæ¹ñÂ¦¤Î¡È¤ä¤ê¤¹¤®¡É
¡¡¡Ê£±¡Ë¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÍ½Äê¤ä¸½ºß¤Î¾ðÀª¤ò¹Í¤¨¤ë¤È´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤µ¤½¤¦¡£¡Ê£³¡Ë¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Î¤¢¤ë°ÕÌ£¡È¤ä¤ê¤¹¤®¤¿¡É·ë²Ì¤Ë¤è¤ê´Ø·¸¤¬²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿²áµî¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬£²£°£²£³Ç¯¤Î¡Ö½èÍý¿å¡×³¤ÍÎÊü½Ð¡£
¡¡´ßÅÄÀ¯¸¢»þ¤ÎÊ¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Î½èÍý¿åÊü½Ð¤ò¼õ¤±¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÈ¿È¯¤¬µ¯¤¡¢ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢ÆþÄä»ßÁ¼ÃÖ¤¬¤È¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢£²£°£²£´Ç¯£¹·î£±£¸Æü¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î¿¼圳»Ô¤ÇÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤ÎÃË»Ò»ùÆ¸¤¬ÃË¡ÊÅö»þ£´£´¡Ë¤Ë»É¤µ¤ì¤Æ»àË´¤¹¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£¤½¤Î¸å¡¢£²£°Æü¤ËÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ò½ù¡¹¤ËÍ¢ÆþºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë´Ø·¸²þÁ±¤Î»å¸ý¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡£ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¡¢ÁÐÊý¤ÎÆ°¤¤òÃí°Õ¿¼¤¯¸«¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£