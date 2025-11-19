セーフィーが５日ぶり反発、アンドパッドと協業開始 セーフィーが５日ぶり反発、アンドパッドと協業開始

セーフィー<4375.T>が５日ぶりに反発している。この日、クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ＡＮＤＰＡＤ」を運営するアンドパッド（東京都港区）と協業を開始したと発表しており、好材料視されている。



セーフィーが提供するクラウドカメラ及び映像ソリューションと、アンドパッドが提供する、遠隔での現場管理やコミュニケーションの効率化を推進するクラウド型建設プロジェクト管理サービス「ＡＮＤＰＡＤ遠隔臨場」の連携により、現場の遠隔管理を推進するのが狙い。あわせて、建設業界の深刻な人手不足と生産性向上という課題解決に向け、業務効率化や品質向上、移動時間の削減に貢献するとしている。



出所：MINKABU PRESS