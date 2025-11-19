北村匠海と山田裕貴がそれぞれ自身のInstagramを更新。食事の席で撮られた“お祝いショット”を公開し、ふたりの親密さが伝わる写真が話題になっている。

【画像】北村匠海＆山田裕貴のプライベートショット（全2枚）

■山田裕貴が北村匠海の誕生日をケーキでお祝い！

北村は「ラジオ聴きました応援しています この間のありがとう貼っときます」というコメントとともに写真を投稿。テーブルに置かれたバースデーケーキを前に、ラフなシャツ姿でダブルピースする北村と、タートルニット姿でケーキを指差す山田が写されている。

ケーキプレートには「たくみっち おめでとう」の文字も。温かく、どこかホーム感のある祝福シーンだ。

■山田裕貴も“肩寄せショット”を公開

山田も同じ日のインスタント写真を投稿。北村が頬杖をついて遠くを見つめる横で、山田が北村の肩にちょこんと頭を乗せる、自然体の距離感が印象的な1枚となっている。

「またまたお互い頑張りましょう」のメッセージも添えられ、作品の枠を超えた信頼の深さが伝わる。

■吉沢亮もその場に？ メンションに反応続々

北村と山田は『東京リベンジャーズ』シリーズで共演を重ねてきた間柄。この日の投稿では、北村の主演映画『愚か者の身分』、山田の主演映画『爆弾』だけでなく、吉沢亮主演の映画『国宝』のアカウントもメンションされている。

SNSでは「仲良しなの尊すぎる」「ふたりの空気感好き」「兄弟みたい」「プライベートな匠海くんかわいすぎる」「たくみっち呼び好き」といった反響のほか、「亮くんもその場にいたの？」「国宝メンションしてるの感動」といった声も寄せられている。