¿¹ÊÝJ¤Î¡ÖÁÀ¤¤¤Ï¸«¤¨¤¿¡×¡¡ÂåÉ½OB¤¬Àä»¿¡Ä¹¶¼é¤ËÌöÆ°¤Î¡ÈÍ×¡É¤Ï¡Ö¤¤¤ë¤È¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ç°ã¤¦¡×
¡ÚÀìÌç²È¤ÎÌÜ¡Ã¥Ï¡¼¥Õ¥Ê¡¼¡¦¥Þ¥¤¥¯¡ÛÆüËÜ¤Ï¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ë3-0¤È¾¡Íø
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯19°Ì¡Ë¤Ï11·î18Æü¡¢¡Ö¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡×¤Ç¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¡ÊÆ±76°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·3-0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ò¸µÆüËÜÂåÉ½FW¥Ï¡¼¥Õ¥Ê¡¼¡¦¥Þ¥¤¥¯»á¤¬Áí³ç¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤Ï14Æü¤Ë¥¬¡¼¥ÊÀï¡Ê2-0¡Ë¤«¤é7Áª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¤Ê¤«¡¢½øÈ×¤«¤é¹¶¤á¹þ¤à¡£Á°È¾4Ê¬¤ËÅ¨¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¼è¤ê¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬±¦Â¤Ç¥¯¥í¥¹¤òÊü¤ê¹þ¤à¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿³ùÅÄ¤¬¶»¥È¥é¥Ã¥×¤«¤éº¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ËÄÀ¤á¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤Ï¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤é¤ì¡¢²¿ÅÙ¤«¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤µ¤é¤Ë²¿ÅÙ¤«¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬Æ±ÅÀ¤Ïµö¤µ¤º¡£¸åÈ¾¤â¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ë²¡¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¤ÏÆ±23Ê¬¤ËFW¾åÅÄåºÀ¤¡¢FWÄ®Ìî½¤ÅÍ¡¢MFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Î3¿Í¤òÆ±»þÅêÆþ¡£¤¹¤ë¤È¤½¤Î3Ê¬¸å¡¢¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿ÃæÂ¼¤¬¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¡¢ºÇ¸å¤ÏÄ®Ìî¤¬¿ÈÂÎ¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤ËÆ±33Ê¬¡¢È¿Å¾¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿¾åÅÄ¤¬ÃæÂ¼¤Ë¥Ñ¥¹¤òÁªÂò¡£ÃæÂ¼¤Ï1¿Í¤«¤ï¤¹¤ÈÁê¼ê¤Î¸Ô²¼¤òÈ´¤¯¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£
¡Ö¸åÈ¾¤Î3Áª¼ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¥Ü¥ê¥Ó¥¢¥Ú¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î2»î¹ç¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¼éÈ÷¤Î°ÂÄê´¶¡£¥¬¡¼¥ÊÀï¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢Áê¼ê¤Ë·èÄêÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶ì¤·¤¤»þ´ÖÂÓ¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼éÈ÷¤¬Êø¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢²÷¾¡¤Î¤Ê¤«²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤ÇÊø¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ê¡¼»á¤Ï¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ3¿ÍÆ±»þÅêÆþ¤Ç¥®¥¢¤ò¾å¤²¤¿ÆüËÜ¤Ï¡Ö°ìµ¤¤Ë¤Í¡¢Á°Àþ¤«¤é¤Î¼éÈ÷¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¹¶·â¤Î¥®¥¢¤ò¤â¤¦1¤ÄÆþ¤ì¤¿¤È¤³¤Ç2ÅÀÌÜ¤â3ÅÀÌÜ¤â¼è¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤¤¹¶¤á¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¤Ê¤«¤Ç¤â¥¬¡¼¥ÊÀï¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¶¯¸Ç¤Î¼éÈ÷¤ò¸«¤»¤¿ÆüËÜ¡£¥¬¡¼¥ÊÀï¤Ç¤ÏÁ°¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¹¤È¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ç¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éMFÁ°ÅÄÂçÁ³¤òÉ®Æ¬¤Ë¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¡¢¤«¤ï¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬ÃæÈ×¤Ç´¢¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÃ¯¤¬½Ð¤Æ¤â°ÂÄê´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤Î¤¬º£¤ÎÆüËÜ¤Î¼éÈ÷¤ÎÎÉ¤µ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ë¶É»î¹çÅ¸³«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Éé¤±¤Æ¤ë»þ¤ËÁ°Àþ¤«¤é¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í»î¤»¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥×¥é¥¹¤À¤È»×¤¦¡£Á°¤«¤é¹Ô¤¯»þ¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤ÆµÕ¤Ë°ú¤¯»þ¡¢¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤¤»þ¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤ÇÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤«¤È¡¢¥×¥é¥ó¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£1È¯¾¡Éé¤À¤È²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¼éÈ÷¤Ïº£²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç½ª¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç2»î¹çÄÌ¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀµÄ¾Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£2-0¡¢3-0¤Î´°¾¡¤Ê¤Î¤Ç²ÝÂê¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¿ÆÁ±»î¹ç¤Ê¤Î¤Ç¤Í¡¢¤¤¤í¤¤¤í»î¤»¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ë¤·¡£Á°ÅÄÂçÁ³Áª¼ê¤¬¤É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤¢¤ÎÁöÎÏ¤Ç¡¢°ÂÄêÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤Á¤ã¤ó¤È½Ð¤»¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Á°Àþ¤«¤é¤Î¼éÈ÷¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¹¶·â¤Ç¤âÆÍÇË¤ò¸«¤»¤¿Á°ÅÄ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÎMVP¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿³ùÅÄ¤òµó¤²¤¿¡£³ùÅÄ¤Ï¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ëÁ°¤â¡¢FW¾®Àî¹Ò´ð¤ØÀäÌ¯¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤··èÄêµ¡¤ò±é½Ð¡£¥Æ¥ó¥Ý¤òºî¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¸«¤ë¤äÀèÀ©ÅÀ¤Î¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë²¿ÅÙ¤â¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ö³ùÅÄÁª¼ê¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢ÃæÈ×»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼éÈ÷¤ËÌá¤Ã¤Æ¤â¡¢¹¶·â¹Ô¤Ã¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤¬°ìÈÖ¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤·¤¿¤ê¡¢ÃæÈ×¤ËÈà¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ç¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤ò²ó¤»¤ë¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤Ï¤¹¤´¤¤´¶¤¸¤¿¡×
¡¡¥¬¡¼¥Ê¤ÏFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç73°Ì¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ï76°Ì¤È¤¤¤ï¤æ¤ë³Ê²¼¤È¤Î2Ï¢Àï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤Ç°ÂÄê´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¾¡¤Æ¤ë¤Î¤â¥Á¡¼¥à¤Î¸ü¤ß¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ã¯¤¬½Ð¤Æ¤â¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Á´°÷¤¬µ¯ÍÑ¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÁØ¤Î¸ü¤µ¤¬¸«¤é¤ì¤¿2Àï¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼éÈ÷¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¸«¤¨¤¿¡£ÁÀ¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÄì¾å¤²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Íè·î¤Ë¤ÏWÇÕ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª¤¬¤¢¤ê¡¢ÍèÇ¯3·î¤Ë¤ÏËÜÂç²ñÁ°ºÇ¸å¤ÎÂåÉ½´ü´Ö¤ò¹µ¤¨¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë