停電や災害の備えに、懐中電灯とランタンは欠かせません。

懐中電灯は移動時や手元の作業に、ランタンは部屋全体を照らすのに役立ちますが、どちらも頻繁に使うものではないので、なるべくコストは抑えたいところ。

それに防災グッズはなるべく絞らないと、荷物が増えすぎてしまうんですよね…。

停電時に頼れる2WAYライト

そんな悩みにぴったりなのが、ダイソーで見つけた「2WAYキャンピングライト（550円）」。懐中電灯とランタンが一体化したコスパ抜群の照明器具です。

使い方はとってもシンプルで、スイッチを懐中電灯モードかランタンモードのどちらにスライドさせるだけ。

懐中電灯モードは明るさが30lm（ルーメン）あり、手元から数m先までしっかり照らせます。実際に夜の公園で照射してみると、落ち葉の質感までくっきり見えるほど。明るさは必要十分で、真っ暗な場所でも安心して歩けました。

さらに連続点灯は約48時間。長時間の停電にも心強いスペックです。

ランタンモードに切り替えると、今度は側面のLEDが全体的にふわっと広がるように点灯し、周囲をやさしく照らしてくれます。

明るさは120lmあり、停電時の部屋の一角を照らすには十分。連続点灯時間は約12時間で、1晩を乗り切れるだけの光量と持続時間が確保されています。

また、発光部は三分割の可変式となっており、大きく広げたり、角度を調整したりできるのも大きな特徴。吊り下げることができる仕様にもなっているため、部屋の中央へ吊り下げておけば、天井照明のような感覚で広い範囲を明るくすることも可能でした。

充電式より便利なシーンも

USB接続で充電できるタイプのLEDランタンも増えてきましたが、このライトは単三電池を3本使用するタイプです。

別途、乾電池の電池の備蓄は必要ですが、電池が切れても交換するだけですぐに使えるため、停電時のように「コンセントから充電できない」「連続して長時間使いたい」といった状況では、むしろこちらのほうが便利かもしれません。

エネループなどの充電池を使えば、充電式と同様にランニングコストを抑えることもできます。

サイズは横44×縦187×幅42mm。2WAYライトとしてはかなりコンパクトで、防災バッグに入れてもかさばりません。これが550円とは、ダイソーおそるべし…。

我が家では、夜中の停電に備えて、枕元用にもう1つ買い足す予定です。

