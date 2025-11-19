「すごく勉強になる」久保建英が26歳日本代表のプレーに感服！「あそこまで入っていかなきゃいけないのか」「僕だったら…」
［国際親善試合］日本 ３−０ ボリビア／11月18日／国立競技場
11月18日、日本代表はボリビア代表と国際親善試合を戦い、３−０で快勝を収めた。
開始４分に久保建英のクロスから鎌田大地が左足で決めたシュートで先制した日本は、71分に中村敬斗の折り返しを町野修斗がねじ込んで追加点。78分にも上田綺世のお膳立てから中村敬斗が華麗にネットを揺らし、勝負を決定づけた。
２シャドーの一角で先発し、１点目をアシストした久保が感服したのが、自身と交代で同じポジションに入った町野の動きだ。FWが本職の26歳は、ポケットを取った中村の折り返しに対し、ニアサイドに入り込んでワンタッチでネットを揺らした。
「２点目は南野選手だったら入ってたと思いますけど、僕だったらあそこまで入り込めてないんで、ああいったところはポジションにとらわれずにストライカーの動きでしたし、ああいったところを押し込むのはすごく勉強になるな」
そうコメントした久保は、さらに「やっぱり入れないことがあるので、あそこはストライカーの動きがすごく見えて。中村選手のクロスももちろん素晴らしかったですけど、シャドーでもあそこまで入っていかなきゃいけないのかというのは非常に勉強になりましたね」と続けた。
ストライカーを２列目で起用した森保一監督の采配が、結果的に当たったと言えるだろう。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】日本代表のボリビア戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！躍動した２人に７点の高評価！MOMは華麗な先制弾の15番
11月18日、日本代表はボリビア代表と国際親善試合を戦い、３−０で快勝を収めた。
開始４分に久保建英のクロスから鎌田大地が左足で決めたシュートで先制した日本は、71分に中村敬斗の折り返しを町野修斗がねじ込んで追加点。78分にも上田綺世のお膳立てから中村敬斗が華麗にネットを揺らし、勝負を決定づけた。
２シャドーの一角で先発し、１点目をアシストした久保が感服したのが、自身と交代で同じポジションに入った町野の動きだ。FWが本職の26歳は、ポケットを取った中村の折り返しに対し、ニアサイドに入り込んでワンタッチでネットを揺らした。
そうコメントした久保は、さらに「やっぱり入れないことがあるので、あそこはストライカーの動きがすごく見えて。中村選手のクロスももちろん素晴らしかったですけど、シャドーでもあそこまで入っていかなきゃいけないのかというのは非常に勉強になりましたね」と続けた。
ストライカーを２列目で起用した森保一監督の采配が、結果的に当たったと言えるだろう。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】日本代表のボリビア戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！躍動した２人に７点の高評価！MOMは華麗な先制弾の15番