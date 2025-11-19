ドジャースがヤンキースからFAとなったコディ・ベリンジャー外野手（30）に興味を示していると18日（日本時間19日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。

同サイトはESPNの敏腕記者ジェフ・パッサン氏の情報として、「ドジャースが外野手補強を目指す中でベリンジャーに興味を示している」と報じた。

ベリンジャーは2013年のMLBドラフト4巡目（全体124位）でドジャースから指名され、17年にメジャーデビューし、同年の新人王を獲得。19年には打率・305、47本塁打、115打点でシーズンMVPに輝き、20年のワールドシリーズ制覇にも貢献した。

ただ、翌21年以降はケガの影響もあって成績が下降。22年シーズン後にノンテンダーFAとなった。

23年からカブスでプレーし、24年シーズン後にヤンキースにトレード移籍。今季はヤ軍で152試合に出場し、打率・272、29本塁打、98打点。

ベリンジャーは外野全ポジションを守ることができ、今季は主に左翼手としてプレー。ドジャースは今季、コンフォートの大不振で来季の左翼手は「穴」となっている。

ベリンジャーが加入すれば、大谷、ベッツ、フリーマンと「MVPカルテット」が上位に並ぶ可能性もある。