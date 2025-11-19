人里や街中へのクマの出没が収まりません。全国各地で箱ワナなどを使った対策が展開されていますが、檻を横から押し倒す、仕掛けを作動させずにエサだけ取るという事例が確認されています。対策をどう強化していけばいいのか、専門家に聞きました。

そこで今回の#みんなのギモンでは、「脅威…より“賢く”クマが学習？」をテーマに解説します。

■同一個体？ エサがあると学習か

山粼誠アナウンサー

「18日午後3時半すぎ、岩手・岩泉町の映像です。クマが柿の木に登って、実を食べている様子が捉えられました。そして午後4時すぎには2頭確認することができました。この木は住宅の近くにあります」

「17日も同じ場所で、大人のクマ1頭と子グマ1頭が出没していました。同じ個体かどうかは分かっていませんが、この辺りにエサがあると学んで人里に来ている可能性があるということです。まだこうした出没が続いています」

■北海道では…箱ワナを横から倒す

山粼アナウンサー

「箱ワナなどで熊の捕獲や駆除が行われていますが、それに対応するクマが出てきています。先週、北海道・苫前町に現れた巨大なヒグマです。猟友会によると、体重が400kgほどあるのではないかということです」

「そのクマが約300kgある箱ワナを揺さぶり、押し倒してしまうんです。中にはシカの骨や皮が入っていたということで、エサを気にする様子もありますが、この箱ワナの正面には回らず、横から檻を押しました」

「このカメラを設置した苫前町猟友会の林豊行会長は『（前から）中をのぞくようなそぶりも見せないで、仲間が（箱ワナに）入ったのを見ていると思うんですよ。そういうふうに学習して、だんだんワナに慣れた』と言います」

「さらに林会長は、このクマは今年9月にも同じ地域のカメラに映った熊ではないかとみています。その時も箱ワナを警戒する様子を見せていました。林会長は『これだけ大きくなると4歳・5歳ではきかない年齢で、いろんな経験をしていると思います』と話します」

「林会長は、かなり場慣れした、用心深く長生きしたクマだと思うと話していました」

森圭介アナウンサー

「今、全国各地でクマの対策をしていますよね。そうなると、このクマ対策に慣れてしまったクマが全国各地に生まれてくる可能性もありますよね」

斎藤佑樹キャスター

「箱ワナ300kgを倒してしまう…。人間もこれを上回っていかないといけない、ということなんですかね…」

■エサだけ…ワナの仕掛けが作動せず

山粼アナウンサー

「クマが常に一定ということではなく、やはり対策を強化していかなければならないということですね。秋田県では、より巧妙な様子も捉えられています」

「8月の横手市の映像です。捕獲用の檻に入ったクマが、扉が閉まることなくエサをくわえて出ていきます。なぜ作動しないのかと気になると思います」

「踏み板に触れると扉が作動するようになっていますが、その踏み板をかわし、ワナの仕掛けが作動しないようにして、エサだけ食べています」

■高い学習能力…警戒心の強いクマは？

山粼アナウンサー

「完全に構造を理解しているかどうかは分かりませんが、ワナを警戒したり、よけてエサだけ食べたりする行動について、クマの生態に詳しい専門家にお聞きしました」

「岩手大学の山内貴義准教授は、クマは学習能力が高いので、一度嫌な思いをしたら警戒して慎重になるということです」

「過去に仮に近くで自分の仲間などが檻で捕まったところを見ていたり、もしくは自分が一度檻に捕まってなんとか脱出したりした経験から、こういうふうに学習をしているのではないかと話していました」

瀧口麻衣アナウンサー

「経験を知識に変えていくクマの賢さが分かりますが、改めて人間も、新たな対策をどんどん打ち出していかないといけないなと思いますね」

山粼アナウンサー

「檻に捕まるのは警戒心のない若い個体が多いといいます。年齢を重ねて経験を積んでいるクマは警戒心があり、メスは子どもがいて警戒心が強い個体が多いということです」

「クマは学習能力が高い上に食べ物への執着が強いので、ここにエサがあると覚えたらまた来るということです」

「何か対策がされたとしても、それを避けて食べる能力や方法を考える力があるといいます。また同じ場所に出没するということがあります」

■リンゴをめがけて…柵の下を掘るクマ

山粼アナウンサー

「山内准教授が岩手県内の農作物被害の対策に関わっていた際、2019年にはこういった事例がありました。過去にクマに荒らされる被害があった、リンゴが保管してある倉庫の手前に、電気柵が設置してあります」

「その手前にいるクマが、柵の下の土を2時間も掘っていたといいます。隙間を作って電気柵をくぐって、リンゴを保管する倉庫へと侵入してしまいました」

鈴江アナウンサー

「2時間掘るのは、人間でも大変じゃないですか。それだけ強い意志を持ってエサの方に向かっているのが伝わりますね」

山粼アナウンサー

「山内准教授によると、今年のクマはもう人里に美味しいものがあると学習中だといいます。親グマからそういった情報や知識が子グマに伝わり、今年来たところは来年以降もまたクマが出る可能性が高いということです」

■木を切る、電気柵…被害を防ぐには？

山粼アナウンサー

「ではクマによる被害をどう防ぐべきなのか。山内准教授によると、やはり被害に遭う前にしっかりと対策をすることが大事だといいます。電気柵も被害に遭う前から設置していれば、その辺りは怖いエリアだと学習します」

「そうすれば近寄ってこなくなるということなので、クマの学習能力を逆にうまく利用することが大事だといいます」

斎藤キャスター

「学習したクマに対して、どう対策したらいいのでしょうか？」

山粼アナウンサー

「必要のない木は切るということです。柿などの実がなる木はクマを引き寄せてしまいますが、所有者が分からず放置されているものも多く、危険だといいます」

「そして電気柵はできれば集落全体で、ということです。一軒だけだと効果が限定的なので、そのエリアで電気柵を作ってクマに危険だと学ばせる必要があるといいます」

「人里や街中への出没がなかなか収まらず、まだ相次いでいます。引き続き対策や警戒が必要となってきます」

（2025年11月18日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

