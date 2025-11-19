11時の日経平均は183円高の4万8886円、ＳＢＧが85.24円押し上げ 11時の日経平均は183円高の4万8886円、ＳＢＧが85.24円押し上げ

19日11時現在の日経平均株価は前日比183.63円（0.38％）高の4万8886.61円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は927、値下がりは609、変わらずは73と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を85.24円押し上げている。次いでファストリ <9983>が56.96円、フジクラ <5803>が18.55円、コナミＧ <9766>が8.86円、第一三共 <4568>が8.72円と続く。



マイナス寄与度は53.48円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、レーザーテク <6920>が8.69円、東エレク <8035>が8.02円、イビデン <4062>が5.68円、ＫＤＤＩ <9433>が5.62円と続いている。



業種別では33業種中23業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、不動産、倉庫・運輸、小売と続く。値下がり上位には機械、その他製品、電気・ガスが並んでいる。



※11時0分0秒時点



株探ニュース

