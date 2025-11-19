北九州の清掃ニーズに対応！アヴニール「カバーオール北九州営業所」

アメリカ発祥の清掃フランチャイズ事業「カバーオール」をエリアフランチャイジーとして展開する株式会社アヴニール（福岡県福岡市）は、2025年9月1日に新たな拠点となる「北九州営業所」を開設しました。

福岡地区本部開設から順調に事業を拡大し、2025年10月末時点で加盟オーナー数43名、取引企業数430社を突破。

北九州エリアにおける清掃ニーズの高まりを受け、さらなるサービス拡充と加盟オーナーの支援体制強化を目指します。

アヴニール「カバーオール北九州営業所」

開設日：2025年9月1日

所在地：福岡県北九州市八幡西区黒崎1-3-1 RISO DASH2F

運営：株式会社アヴニール（リビングホールディングスグループ）

株式会社アヴニールは、2019年に福岡地区本部として「カバーオール」事業を開始して以来、ダイキチカバーオールのサブフランチャイジーとして地域に根差した活動を続けてきました。

今回開設された北九州営業所は、カバーオール西日本エリアとして14ヶ所目の拠点。交通アクセスなどの課題から対応業者が限られていた北九州エリアに対し、機動力のある清掃サービスを提供します。

営業不要で安定！「カバーオール」の強み

「カバーオール」最大の特徴は、フランチャイズオーナーによる営業活動が原則不要である点です。

ビル管理会社などとの中長期契約が中心のため、単発の案件とは異なり、毎月安定した売上が見込めます。顧客獲得は本部が担うため、オーナーは「清掃品質」と「顧客との関係構築」に専念できる仕組みが整っています。

このビジネスモデルは、独立を目指すミドル世代からも注目されており、福岡・北九州エリアの加盟オーナー数は過去3年間で3倍以上に増加しました。

地域密着で「機動力」のあるサービスを

北九州地区・福岡地区の本部長を務める栗田翔平氏は、北九州エリア特有の「清掃員確保の難しさ」や「交通アクセスの課題」に言及しています。

一般的な清掃会社では対応が難しい現場であっても、事業オーナー自身が車両で直接現場へ向かう「カバーオール」独自のスキームであれば、柔軟かつきめ細かな対応が可能です。

株式会社アヴニールでは、今後もスタッフの増員や組織体制の強化を進め、将来的には熊本・鹿児島・沖縄を含む九州全域への展開と、200名規模のオーナー体制構築を目指します。

地域の清掃課題を解決し、新たな雇用の創出にも貢献する新拠点。

株式会社アヴニール「カバーオール北九州営業所」の紹介でした！

