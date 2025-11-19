内場勝則・未知やすえ、夫婦で介護に向き合う「関係ないと私も思ってました」「まだまだ先の事だと」
吉本新喜劇の内場勝則（65）・未知やすえ（62）夫妻が、「大阪市介護予防アンバサダー」」に任命された。介護予防の大切さを「明るく元気に」発信していく。
【写真】未知やすえの「キレ芸」にタジタジ…な内場勝則
大阪市では、介護予防のさらなる推進を図るため、「すこやかに かいご予防で いい人生」の頭文字をとって名づけた「“すかい”プロジェクト」事業を実施している。
内場と未知は事業の対象となる世代に知名度が高く、共感されやすいことから、アンバサダーとして活動することが決まった。2人が介護予防の現場体験や街角インタビューなどを行い、その様子などを掲載した広報用冊子や撮影した動画を展開する。
■内場勝則コメント
介護？う〜ん今は元気だし関係ないと私も思ってました。しかし身体のことですからいつどうなるか分かりません。そのためには転ばぬ先の杖、予防が大切になってきます。介護予防のことは私も全くの無知なのですが一緒に学んでいきませんか、元気でハツラツとした楽しい自立した生活のために。
■未知やすえコメント
お仕事も趣味のゴルフも出来てるし、介護なんて、まだまだ先の事だと思っていました…。でも、実際62才。毎朝、体のどこかに痛みはあるし、直ぐに動けなくなってる自分がいます…。そんな時、介護予防の事を知りました！そう!!!今からでも遅くない！今からが大切なんだ！この先も笑顔で健康に過ごせるよう皆さん一緒に介護予防を学んでいきましょう。
