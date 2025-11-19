パパッとかけて混ぜるだけで簡単に味変！エジソンママ「おかゆふりかけ」

ベビー用品ブランド「エジソンママ」を展開するケイジェイシーは、離乳食のマンネリ解消や栄養補給に役立つ新商品「おかゆふりかけ」3種を2025年11月中旬より発売しました。

パパッとかけて混ぜるだけで簡単に味変ができ、不足しがちなカルシウムなどの栄養も手軽に補える、ママ・パパの強い味方です。

エジソンママ「おかゆふりかけ」

発売日：2025年11月中旬

価格：486円（税込）

種類：赤のやさい、お魚と海のやさい、やさいミックス

対象年齢：7ヶ月頃〜

離乳食の悩みとして多い「おかゆの食べムラ」や「メニューのマンネリ化」。

そんな悩みに応えるため、かけるだけ・混ぜるだけでいつものおかゆが大変身する「おかゆふりかけ」が登場しました。

砂糖・食塩不使用で、素材本来のうまみを生かしたやさしい味わいが特徴。赤ちゃんの月齢や好みに合わせて選べる3種類のラインナップです。

不足しがちな栄養をおいしく補給

最大の特徴は、歯や骨の成長期に欠かせない「カルシウム」がたっぷりと配合されていること。

さらに「お魚と海のやさい」にはたんぱく質も含まれており、食事にちょい足しするだけで栄養価をグッと高めることができます。

野菜は国産素材（※「赤のやさい」を除く）を使用しており、トマトやパプリカ、かぼちゃ、玉ねぎなど、素材の風味を活かした味付けが赤ちゃんの食欲をそそります。

加熱不要！ アレンジも自由自在

調理の手間がかからないのも嬉しいポイントです。

加熱や湯戻しは不要で、そのまま料理にふりかけるだけ。パウダータイプなので食材に馴染みやすく、忙しい食事の時間にもサッと使えます。

おかゆだけでなく、うどんやおやき、ハンバーグの味付けなど、アレンジの幅は無限大。

「最近ご飯が進まないな」と感じた時の救世主として、毎日の離乳食作りをサポートしてくれます。

おいしく食べて、楽しく栄養補給ができる便利なアイテム。

エジソンママ「おかゆふりかけ」の紹介でした！

