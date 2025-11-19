【SHOO・LA・RUE】がおしゃれ！ 40・50代のスタメン候補♡「冬ボトムス」

今ボトムスを買い足すなら、穿くだけでおしゃれ見えを狙えるパンツやスカートが揃う【SHOO・LA・RUE（シューラルー）】をチェックして。スカート派も挑戦しやすそうなガウチョパンツや、主役級に映えるプリーツスカートなど、着回し力も高そうな「冬ボトムス」は、ミドル世代のワードローブの1軍になるかも。

スッキリ穿けて暖かそうなテーパードパンツ

【SHOO・LA・RUE】「裏起毛スマートイージーパンツ」\3,989（税込）

公式ECサイトで「肌触りが優しく、伸縮性のある素材で裏起毛素材で暖かく」と紹介されているパンツは、寒がりさんの強い味方になりそう。裾にかけて細くなるテーパードシルエットで、スッキリときれいめに穿けてオンにもオフにも活躍しそうです。コートやセーターなど、ボリュームのある冬アイテムとの相性もバッチリかも。

スカート派も挑戦しやすそうなガウチョパンツ

【SHOO・LA・RUE】「美脚見え 圧縮ニット ガウチョパンツ」\3,989（税込）

裾に向かって緩やかに広がるワイドシルエットが特徴。気になるレッグラインをカバーしながらおしゃれを楽しめるため、パンツが苦手なミドル世代も挑戦しやすそう。足首がしっかり見えるクロップド丈で、メリハリのきいた着こなしに。起毛感のあるニット素材が冬ムードも盛り上げます。

穿くだけで華やぐ主役級プリーツスカート

【SHOO・LA・RUE】「女性らしさ際立つ 洗えるもちもちニットスカート」\3,989（税込）

デザイン性の高いパネル柄が目を引くプリーツスカートは、一点投入するだけでおしゃれな雰囲気をまとえそう。広がりすぎないシルエットで、大人っぽくエレガントな着こなしに。プリーツが縦のラインを強調し、スタイルアップも狙えそうです。パネル柄のほか、ツイード風柄や無地も揃う、全5色展開。

寒い日も安心！ 美シルエットナロースカート

【SHOO・LA・RUE】「あったかすっきり 圧縮ニットナロースカート」\4,039（税込）

タイトすぎずスマートに穿けそうな、絶妙なシルエットが魅力。大きめのサイドポケットがコーデのいいアクセントに。シンプルなデザインで、トップスやアウターを選ばず合わせやすいのも嬉しいポイント。公式ECサイトで「圧縮ニット素材で、軽くて、暖かな素材感で寒い日も安心して穿いていただけます」と紹介されているように、冬コーデの即戦力になりそうです。

※すべての商品情報・画像はSHOO・LA・RUE出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

