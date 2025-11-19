11月17日から22日までの日程で、ラオスを公式ご訪問されている愛子さま。17日夜に民間機で首都・ビエンチャンのワッタイ国際空港に到着し、宿泊先のホテルでは出迎えたスタッフから花束が贈られた。

「愛子さまがホテルに到着されると、伝統衣装をまとった踊り手たちによる幸せを祈る伝統舞踊も披露されました。愛子さまは長旅の疲れを見せることなく笑顔で踊りをご覧になり、ロビーに集まった現地の人々に両手を合わせる“ラオス流”の挨拶をされていました。現地の人々によるおもてなしに、愛子さまは『温かく歓迎していただき大変うれしく思っております』と喜ばれていたそうです」（皇室ジャーナリスト）

ラオスご滞在2日目となる18日午前には、フランスからの独立を記念して建設されたビエンチャン中心部にある凱旋門「パトゥーサイ」をご視察。愛子さまはラオスの文化や歴史を伝えるパネル展示をご覧になっただけでなく、凱旋門の最上部からはビエンチャン市内の街並みを眺められたという。

凱旋門をご視察の間、笑顔で説明に耳を傾けられていた愛子さま。このときは五分袖の白いブラウスに、赤紫色のパンツを合わせられていた。その後、ビエンチャンで最も格式の高い寺院にある「タートルアン仏塔」に移動した際には、ラオスの民族衣装の正装で「スア」と呼ばれるアイボリー色のトップスと「シン」というラベンダー色の巻きスカートと肩掛けをお召しに。愛子さまの柔らかい雰囲気を際立たせる上品な装いだった。

ここでも温かい歓迎を受けた愛子さまは、両手を合わせてにこやかにご挨拶。また、塔の前に立っておひとりで記念撮影に臨まれた際には、“皆さんもご一緒に”というように寺院関係者らを招いて集合写真を撮影される場面も見られた。

その後、愛子さまは民族衣装をお召しになったまま、ビエンチャンにある国家主席府へご移動。表敬訪問したトンルン国家主席と握手を交わし、「このたびは日本とラオスの外交関係樹立70周年の年にラオスを訪問することができたことを大変ありがたく思っております」と述べられていた。

愛子さまの精力的なご活動ぶりは各メディアでも伝えられ、とくに民族衣装をお召しになった貴重なお姿にXやネットでは感激の声が広がっていた。

《素敵過ぎる》

《敬宮さま、ラオスの民族衣装とても似合ってらっしゃる これはラオスの方たちも嬉しいだろうなぁ》

《ラオスの伝統衣装もお似合いです 新たな敬宮愛子さまのお姿を見る事が出来て嬉しいです》

《敬宮愛子様 ラオスの民族衣裳がとてもよくお似合いです 初外国公務が無事に終えられますように祈っております》

「今年は日本とラオスの外交関係樹立70周年の節目にあたり、愛子さまはラオス政府から招待を受けられました。天皇陛下も皇太子時代の’12年にラオスを訪問されており、愛子さまは陛下から当時のお話を聞くだけでなく、陛下がラオスを訪問した際のアルバムもご覧になったそうです。愛子さまはタートルアンで仏壇に拝礼した際、『ラオスの人々の心に近づくことができた気がして嬉しいです』と話されていたといいます。陛下が長年にわたって親交を深めてこられたように、愛子さまのご活躍によってますます両国の絆が深まることでしょう」（前出・皇室ジャーナリスト）

初めての外国公式ご訪問でお召しになった民族衣装は、愛子さまにとって大切な思い出の品となるはずだ。