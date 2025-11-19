「予想だにしなかった」逆走車“事故直前”の瞬間…「バコン！」後続車に衝突、真横に回転し浮き上がる　31歳男性運転手が重傷

福井・鯖江市で、逆走車が混み合う道路を走ってくる様子がカメラに捉えられた。撮影者は間一髪で回避してすれ違ったものの、逆走車は後続車に衝突。目撃者によると、車体が大きく跳ね上がるほどの衝突だったという。この事故で逆走車は複数台に衝突し、運転していた男性が重傷を負っている。

恐怖…迫りくる逆走車が背後でドン！

福井・鯖江市で13日午後7時過ぎに撮影されたのは、逆走したままこちらに向かってくる黒い車だ。

目撃者は間一髪ですれ違ったが、その直後に背後から衝突音が鳴り響いた。車内からも分かるほどの鈍い音に目撃者も、「うわ！ヤバッ！」と声をあげるほどだった。

番組の取材に対し目撃者は、「大きな事故になって、自分がそれに遭っていたので、ただただ震えていた」と当時感じた強い恐怖を語っている。

目撃者によると、対向車線の黒い車が交差点を逆方向に進入し、逆走状態になっていたという。当時の状況については、「右から突然現れて逆走してきたので、予想だにしなかった」とも話している。

止まる気配なし…逆走車は後続車に衝突

さらに驚いたのは、その直後のことだった。

目撃者によれば、「止まる気配はなかった。ブレーキランプの赤い明かりは見えなかった。次の瞬間、バコンという音と黒い車が跳ねた」という。

逆走車は後ろを走っていた車と衝突したが、真横に回転しながら浮き上がるほどの衝撃だったという。

警察によると、同じ時間帯に逆走した軽自動車が車2台に衝突する事故が発生していた。逆走車を運転していた31歳の男性が肋骨などを折る重傷となった。

（「イット！」 11月18日放送より）