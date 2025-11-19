おうちで本格スキンケア！銀座ハリッチ「BLACK FRIDAY SALE」

美容鍼灸院『銀座ハリッチ』を運営する株式会社N-LaBoは、2025年11月20日（木）より公式オンラインストアにて、ブランド初となる「BLACK FRIDAY SALE」を開催します。

期間中は、人気のスキンケア4点を詰め合わせた「マストアイテムセット」が驚異の50％OFFで登場するなど、おうち美容を格上げする絶好のチャンスです。

銀座ハリッチ「BLACK FRIDAY SALE」

開催期間：2025年11月20日（木）〜12月1日（月）

開催場所：銀座ハリッチ 公式オンラインストア

割引内容：対象セット50％OFF、その他スキンケアアイテム10％OFF

年間7万人が来院する人気美容鍼灸院『銀座ハリッチ』が、ブランド史上初となるブラックフライデーセールを開催します。

「美は、根幹に始まり、光で完成する」という哲学のもと開発された高品質なスキンケアアイテムを、かつてないお得な価格で試せる12日間限定のイベントです。

驚異の50％OFF「マストアイテムセット」

今回の目玉は、銀座ハリッチが誇る名品4点を一度に試せる「銀座ハリッチ・マストアイテムセット」。

通常価格から半額となる「50％OFF」で提供され、美容鍼灸の知恵と先端科学が融合したトータルケアをお得に体験できます。

1. ハリッチ プレミアムリッチプラス

洗顔後これ1本でケアが完結する、オールインワンタイプの“根幹美容液”です。

ヒト幹細胞順化培養液を10％、ナイアシンアミドを5％配合するなど成分にこだわり、摩擦による肌負担を最小限に抑えながら美の土台を整えます。

2. レチベイビー

レチノールに着想を得た進化系成分「アルガクティブ レチナート(R)」を配合した“質感美クリーム”。

肌表面のごわつきにアプローチし、なめらかで澄んだ質感へと導きます。刺激に配慮した設計で、朝晩問わず使用可能です。

3. L Shot リッチクリーム

天然海綿由来の針状整肌成分「カイメン」を配合した、筋トレ発想の“造形美クリーム”。

適度な刺激が美容成分を角層のすみずみまで届け、乾燥や年齢サインが気になる肌にハリと弾力を与えます。

4. Eki スキンベール プライマー

東洋医学の「衛気（えき）」の思想を取り入れたUV下地。

SPF35/PA+++の防御力を持ちながら、ノンケミカル処方で肌に優しく、光を操って毛穴や小ジワを自然にカバーします。

スキンケア全品10％OFFも実施

セット商品以外にも、公式オンラインストア内のスキンケアアイテムが一律10％OFFで購入可能です（※一部対象外あり）。

愛用しているアイテムのまとめ買いや、気になっていた商品のトライアルにも最適な期間となっています。

鍼灸師のこだわりが詰まったスキンケアでおうち美容を充実させるチャンス。

銀座ハリッチ「BLACK FRIDAY SALE」の紹介でした！

