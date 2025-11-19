東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート」が「年末年始ディナービュッフェ」を開催。

松阪牛や蟹、握り寿司が食べ放題になるビュッフェが、ホテル2階「マグノリアホール」にて実施されます☆

東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート「マグノリアホール」年末年始ディナービュッフェ

料金：大人8,800円／4歳〜12歳4,400円 ※ソフトドリンクバー込

キャンセル料：予約取消時または変更時

・当日100％（連絡の有無に関わらず）

・前日0％

開催期間：2025年12月27日〜2026年1月3日

入店時間：1）17:00／2）19:15（各100分制）

メニュー：

特別メニュー・ズワイ蟹 流氷盛り・松阪牛ステーキ 和風ソース&粒マスタードソース・握り寿司4貫盛り(鮪・サーモン・鯛・海老）オードブル・北海道産ワカサギのエスカベッシュ カレー風味・北海タコのカルパッチョ 柚子ポン酢ジュレ・取り合わせ貝類の和風サラダ仕立て・スモークサーモン レモンとケッパー添え・鶏むね肉と薩摩芋のグリーンマスタードマリネ・スペイン産生ハムと自家製ピクルス・モッツァレラチーズと薩摩芋・南瓜のカプレーゼ風 西京味噌風味・ホウレン草とベーコンのキッシュ ロレーヌ風・サラダバー魚料理・海老と烏賊のチリソース煮 四川風・スズキのソテー ニース風タップナード・サーモンのパイ包み焼 アンチョビ入りブールブランソース肉料理・日南鶏モモ肉の親子煮・豚バラ肉の赤ワイン煮込み ボルドー風・松阪牛100%ハンバーグ マッシュルーム入り赤ワインソースパスタ・ご飯・スープ・松阪牛のボロネーズ スパゲッティー・烏賊と小松菜のスパゲッティー ペペロンチーノ・松阪牛スジスパイシートマトカレー・コシヒカリ・ユッケジャンスープ・具沢山豚汁・カリフラワーのクリームスープ カレー風味のクルトン添え和食・茶そば・ミニ鰻丼・お稲荷さん・筑前煮お子様料理・チュロス&ワッフル・チキンナゲット・スパゲッティー ナポリタン・ミニチーズドッグ・ミニハンバーグ チーズクリームソースデザート・フルーツ・フルーツショートケーキ・チョコレートロール・シュークリーム・モンブランタルト・プリン・ショコラパッションムース・ティラミス・ブドウゼリー・リンゴゼリー・焼き菓子各種

開催場所：東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート2階 マグノリアホール

東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート2階「マグノリアホール」にて「年末年始ディナービュッフェ」を開催。

日本三大和牛のひとつで「肉の芸術品」とも呼ばれる松阪牛のステーキをはじめ、

美しく盛りつけられたズワイ蟹や

新鮮なネタを使った握り寿司が食べ放題となります。

松阪牛はステーキ、ハンバーグなどの王道メニューのほか、親しみのあるメニューにも取り入れるなど、魅力的なバリエーションで堪能できるのも醍醐味です。

また、柚子ポン酢ジュレと共に味わうことのできる、北海タコのカルパッチョや

西京味噌風味に仕上げられたモッツァレラチーズと薩摩芋・南瓜のカプレーゼ風

ホウレン草とベーコンのキッシュ ロレーヌ風などのオードブルや温製料理、

魚料理としてスズキのソテー ニース風タップナードや

サーモンのパイ包み焼 アンチョビ入りブールブランソース、

肉料理として、日南鶏モモ肉の親子煮のほか

豚バラ肉の赤ワイン煮込み ボルドー風などが用意されます。

パスタとして松阪牛のボロネーズ スパゲッティーや、フルーツ、フルーツショートケーキが並ぶデザートなどの華やかなメニュー、

ミニ鰻丼などの和食メニューもビュッフェスタイルで用意されます☆

日本三大和牛のひとつで「肉の芸術品」とも呼ばれる松阪牛をはじめ、蟹や握り寿司が食べ放題で堪能できる年末年始の特別企画。

東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート「マグノリアホール」にて2025年12月27日より提供される「年末年始ディナービュッフェ」の紹介でした☆

※写真はイメージです

※食材の仕入れ状況等によりメニューは予告なく変更する場合があります

