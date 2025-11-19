東京ベイ舞浜ホテル　ファーストリゾート「マグノリアホール」年末年始ディナービュッフェ

東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「東京ベイ舞浜ホテル　ファーストリゾート」が「年末年始ディナービュッフェ」を開催。

松阪牛や蟹、握り寿司が食べ放題になるビュッフェが、ホテル2階「マグノリアホール」にて実施されます☆

 

東京ベイ舞浜ホテル　ファーストリゾート「マグノリアホール」年末年始ディナービュッフェ

 

 

料金：大人8,800円／4歳〜12歳4,400円　※ソフトドリンクバー込

キャンセル料：予約取消時または変更時
・当日100％（連絡の有無に関わらず）
・前日0％

開催期間：2025年12月27日〜2026年1月3日

入店時間：1）17:00／2）19:15（各100分制）

メニュー：

特別メニュー
・ズワイ蟹　流氷盛り
・松阪牛ステーキ　和風ソース&粒マスタードソース
・握り寿司4貫盛り(鮪・サーモン・鯛・海老）オードブル
・北海道産ワカサギのエスカベッシュ　カレー風味
・北海タコのカルパッチョ　柚子ポン酢ジュレ
・取り合わせ貝類の和風サラダ仕立て
・スモークサーモン　レモンとケッパー添え
・鶏むね肉と薩摩芋のグリーンマスタードマリネ
・スペイン産生ハムと自家製ピクルス
・モッツァレラチーズと薩摩芋・南瓜のカプレーゼ風　西京味噌風味
・ホウレン草とベーコンのキッシュ　ロレーヌ風
・サラダバー魚料理
・海老と烏賊のチリソース煮　四川風
・スズキのソテー　ニース風タップナード
・サーモンのパイ包み焼　アンチョビ入りブールブランソース肉料理
・日南鶏モモ肉の親子煮
・豚バラ肉の赤ワイン煮込み　ボルドー風
・松阪牛100%ハンバーグ　マッシュルーム入り赤ワインソースパスタ・ご飯・スープ
・松阪牛のボロネーズ　スパゲッティー
・烏賊と小松菜のスパゲッティー　ペペロンチーノ
・松阪牛スジスパイシートマトカレー
・コシヒカリ
・ユッケジャンスープ
・具沢山豚汁
・カリフラワーのクリームスープ　カレー風味のクルトン添え和食
・茶そば
・ミニ鰻丼
・お稲荷さん
・筑前煮お子様料理
・チュロス&ワッフル
・チキンナゲット
・スパゲッティー　ナポリタン
・ミニチーズドッグ
・ミニハンバーグ　チーズクリームソースデザート
・フルーツ
・フルーツショートケーキ
・チョコレートロール
・シュークリーム
・モンブランタルト
・プリン
・ショコラパッションムース
・ティラミス
・ブドウゼリー
・リンゴゼリー
・焼き菓子各種

開催場所：東京ベイ舞浜ホテル　ファーストリゾート2階　マグノリアホール

 

東京ベイ舞浜ホテル　ファーストリゾート2階「マグノリアホール」にて「年末年始ディナービュッフェ」を開催。

 

 

日本三大和牛のひとつで「肉の芸術品」とも呼ばれる松阪牛のステーキをはじめ、

 

 

美しく盛りつけられたズワイ蟹や

 

 

新鮮なネタを使った握り寿司が食べ放題となります。

 

 

松阪牛はステーキ、ハンバーグなどの王道メニューのほか、親しみのあるメニューにも取り入れるなど、魅力的なバリエーションで堪能できるのも醍醐味です。

 

 

また、柚子ポン酢ジュレと共に味わうことのできる、北海タコのカルパッチョや

 

 

西京味噌風味に仕上げられたモッツァレラチーズと薩摩芋・南瓜のカプレーゼ風

 

 

ホウレン草とベーコンのキッシュ　ロレーヌ風などのオードブルや温製料理、

 

 

魚料理としてスズキのソテー　ニース風タップナードや

 

 

サーモンのパイ包み焼　アンチョビ入りブールブランソース、

 

 

肉料理として、日南鶏モモ肉の親子煮のほか

 

 

豚バラ肉の赤ワイン煮込み　ボルドー風などが用意されます。

 

 

パスタとして松阪牛のボロネーズ　スパゲッティーや、フルーツ、フルーツショートケーキが並ぶデザートなどの華やかなメニュー、

 

 

ミニ鰻丼などの和食メニューもビュッフェスタイルで用意されます☆

 

日本三大和牛のひとつで「肉の芸術品」とも呼ばれる松阪牛をはじめ、蟹や握り寿司が食べ放題で堪能できる年末年始の特別企画。

東京ベイ舞浜ホテル　ファーストリゾート「マグノリアホール」にて2025年12月27日より提供される「年末年始ディナービュッフェ」の紹介でした☆

※写真はイメージです
※食材の仕入れ状況等によりメニューは予告なく変更する場合があります

