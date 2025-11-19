松阪牛・蟹・握り寿司が食べ放題！東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート「マグノリアホール」年末年始ディナービュッフェ
東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート」が「年末年始ディナービュッフェ」を開催。
松阪牛や蟹、握り寿司が食べ放題になるビュッフェが、ホテル2階「マグノリアホール」にて実施されます☆
東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート「マグノリアホール」年末年始ディナービュッフェ
料金：大人8,800円／4歳〜12歳4,400円 ※ソフトドリンクバー込
キャンセル料：予約取消時または変更時
・当日100％（連絡の有無に関わらず）
・前日0％
開催期間：2025年12月27日〜2026年1月3日
入店時間：1）17:00／2）19:15（各100分制）
メニュー：特別メニュー
・ズワイ蟹 流氷盛り
・松阪牛ステーキ 和風ソース&粒マスタードソース
・握り寿司4貫盛り(鮪・サーモン・鯛・海老）オードブル
・北海道産ワカサギのエスカベッシュ カレー風味
・北海タコのカルパッチョ 柚子ポン酢ジュレ
・取り合わせ貝類の和風サラダ仕立て
・スモークサーモン レモンとケッパー添え
・鶏むね肉と薩摩芋のグリーンマスタードマリネ
・スペイン産生ハムと自家製ピクルス
・モッツァレラチーズと薩摩芋・南瓜のカプレーゼ風 西京味噌風味
・ホウレン草とベーコンのキッシュ ロレーヌ風
・サラダバー魚料理
・海老と烏賊のチリソース煮 四川風
・スズキのソテー ニース風タップナード
・サーモンのパイ包み焼 アンチョビ入りブールブランソース肉料理
・日南鶏モモ肉の親子煮
・豚バラ肉の赤ワイン煮込み ボルドー風
・松阪牛100%ハンバーグ マッシュルーム入り赤ワインソースパスタ・ご飯・スープ
・松阪牛のボロネーズ スパゲッティー
・烏賊と小松菜のスパゲッティー ペペロンチーノ
・松阪牛スジスパイシートマトカレー
・コシヒカリ
・ユッケジャンスープ
・具沢山豚汁
・カリフラワーのクリームスープ カレー風味のクルトン添え和食
・茶そば
・ミニ鰻丼
・お稲荷さん
・筑前煮お子様料理
・チュロス&ワッフル
・チキンナゲット
・スパゲッティー ナポリタン
・ミニチーズドッグ
・ミニハンバーグ チーズクリームソースデザート
・フルーツ
・フルーツショートケーキ
・チョコレートロール
・シュークリーム
・モンブランタルト
・プリン
・ショコラパッションムース
・ティラミス
・ブドウゼリー
・リンゴゼリー
・焼き菓子各種
開催場所：東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート2階 マグノリアホール
東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート2階「マグノリアホール」にて「年末年始ディナービュッフェ」を開催。
日本三大和牛のひとつで「肉の芸術品」とも呼ばれる松阪牛のステーキをはじめ、
美しく盛りつけられたズワイ蟹や
新鮮なネタを使った握り寿司が食べ放題となります。
松阪牛はステーキ、ハンバーグなどの王道メニューのほか、親しみのあるメニューにも取り入れるなど、魅力的なバリエーションで堪能できるのも醍醐味です。
また、柚子ポン酢ジュレと共に味わうことのできる、北海タコのカルパッチョや
西京味噌風味に仕上げられたモッツァレラチーズと薩摩芋・南瓜のカプレーゼ風
ホウレン草とベーコンのキッシュ ロレーヌ風などのオードブルや温製料理、
魚料理としてスズキのソテー ニース風タップナードや
サーモンのパイ包み焼 アンチョビ入りブールブランソース、
肉料理として、日南鶏モモ肉の親子煮のほか
豚バラ肉の赤ワイン煮込み ボルドー風などが用意されます。
パスタとして松阪牛のボロネーズ スパゲッティーや、フルーツ、フルーツショートケーキが並ぶデザートなどの華やかなメニュー、
ミニ鰻丼などの和食メニューもビュッフェスタイルで用意されます☆
日本三大和牛のひとつで「肉の芸術品」とも呼ばれる松阪牛をはじめ、蟹や握り寿司が食べ放題で堪能できる年末年始の特別企画。
東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート「マグノリアホール」にて2025年12月27日より提供される「年末年始ディナービュッフェ」の紹介でした☆
※写真はイメージです
※食材の仕入れ状況等によりメニューは予告なく変更する場合があります
