選手生命を危ぶまれた男が、日本代表の救世主として名乗りを上げた。

昨年11月に負った左足首アキレス腱断裂という大ケガから立ち直り、約1年ぶりの代表復帰戦となった10月14日のブラジル戦、今月14日のガーナ戦、そして昨18日のボリビア戦と3バックの中央で守備陣を統率、3連勝の立役者となった34歳のベテランDF谷口彰悟（シントトロイデン）のことだ。

森保ジャパンは今、主軸DFの戦線離脱が相次いでいる。

英プレミアの名門アーセナルで活躍した冨安健洋（27）は、右膝痛が長引いてアーセナルとの契約を解除。所属クラブなしで今もリハビリ中である。昨夏にドイツの強豪バイエルンMに加入した伊藤洋輝（26）は2度の右足骨折によって試合欠場が続き、年内に実戦復帰ができるか微妙な状況といわれている。さらに、今季からドイツで戦う町田浩樹（28）も、8月下旬の新天地デビュー戦で左膝の前十字靱帯を完全断裂。全治8カ月の大ケガを負った。

■高い経験値とクレバーな戦術眼

そんな主力DF受難にあって、選手生命を脅かすアキレス腱断裂から不死鳥のように蘇り、好パフォーマンスを披露している谷口は、来年の北中米W杯に向け、森保ジャパンの救世主と呼んでもいいのではないか。

元ワールドサッカーグラフィック編集長の中山淳氏がこう言う。

「経験値の高さ、状況把握能力、クレバーな戦術眼などを駆使して最終ラインの中央で左右のDFを差配、DFリーダーとして素晴らしい働きを見せている。この日のボリビア戦では、大型FWモンテイロをマークする機会も多かったが、フィジカル面では分の悪い相手にポジショニングや駆け引きなど絶妙な対応を見せた。谷口の存在は、森保監督にとって心強いはずです」

試合は前半4分、MF鎌田大地の左足ボレーシュートで先制すると、後半にFW町野修斗、MF中村敬斗が追加点。守っては谷口を中心とした守備陣が、14日のガーナ戦に続いてボリビアの攻撃をゼロ封した。ベテランの守備の要が、森保ジャパンの“アキレス腱”を解消しつつある。

◇ ◇ ◇

