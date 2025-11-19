聞きなれない名前のチョンマゲ力士が、速攻相撲で金星を獲得した。

大相撲11月場所10日目、ここまで全勝の大の里（25）にまさかの土である。相手は平幕の義ノ富士（24）。立ち合いから鋭い踏み込みで当たると、左を差して一気に寄り切った。

中継するNHKのアナウンサーが「インタビュールームに義ノ富士を呼んでいますが、間に合うでしょうか。放送時間残り40秒……30秒」とリミットを知らせる中、義ノ富士はギリギリで登場。

インタビュアーともども急いていたのだろう。

「気持ちは？」

「嬉しいです」

「ご当地場所（九州・熊本出身）で金星です」

「それも含めて嬉しいです。しっかり立ち当たって、前に出られたのが嬉しいです」

と、双方ともに早口のやりとりだった。

義ノ富士は先場所まで「草野」を名乗り、今場所前にしこ名を改名。今では差がついてしまったものの、そもそも大の里のライバルとして角界入りした逸材だ。

デビューはともに昨年5月場所。大の里は幕下付出10枚目格、義ノ富士は同60枚目格で初土俵。あっという間に出世街道を駆け上がったライバルに対し、義ノ富士は一歩一歩、幕内への階段を上って行った。

「退職した白鵬の弟子として宮城野部屋に入門する予定が、師弟の不祥事で部屋が閉鎖。彼らの預け先の伊勢ケ浜部屋に入門した。当時の伊勢ケ浜部屋は大所帯になったばかりで、何をするにもてんやわんや。義ノ富士も雑用やら付け人業やらに追われ、相撲に集中できなかった。それでも十両を2場所で通過したように、地位が上がって雑用から解放されるや、水を得た魚。もともと大の里と並んで『将来の横綱大関候補』と言われていた逸材ですからね」（ベテラン親方）

日大出身の義ノ富士と日体大出身の大の里は、学生時代に3度対戦。義ノ富士は1勝2敗と負け越しており、この日がプロでの初顔合わせだった。

そんなライバルを速攻相撲で料理。「俺を忘れるなよ！」という痛烈なメッセージになったに違いない。