援護射撃は増えるが、敵の砲撃も激しさを増す。

昨18日、中日のドラ1ルーキー、金丸夢斗（22）が契約更改を行い、900万円アップの年俸2500万円に一発サイン。満面の笑みを見せ、「（来季は）2ケタ勝利が目標。2ケタはかっこいいから」と抱負を述べた。

今季は腰のケガで出遅れ、5月デビューながら15試合で防御率2.61。即戦力ルーキーとして申し分ない働きを見せたものの、打線の援護に恵まれず、2勝6敗と負けが先行した。プロ初勝利はなんとデビュー10試合目。グラブをマウンドに叩きつけたいと思ったこともあったはずだ。

そんな金丸にとって追い風となりそうなのが、来季からの外野テラス設置だ。中日が本拠地とするバンテリンドームは本塁打が出にくい球場として知られており、今季の同球場における総本塁打数64本は、甲子園の38本に次ぐ12球団の本拠地で2番目に少ない。

そんな打者泣かせの球場に、来季からは「ホームランウィング」という名のテラスが設置される。フェンスの高さは4.8メートルから3.6メートルに下がり、本塁から右・左中間フェンスまでの距離も最深部が116メートルから110メートルと短くなる。

中日の今季チーム打率.232はリーグワースト、83本塁打も同5位と、打線が低空飛行。来季からは破壊力が増す……と言いたいが、テラスは当然、中日の投手陣にも牙を剥く。

今季のチーム被本塁打は、好投手揃いだった阪神に次ぐリーグ2位の80本。広い球場を武器に守り勝つ野球だが、金丸は96.2イニングで一発を9本浴び、バンテリンドームでも4本。被本塁打率0.84だ。

「この数字は1完投あたりの被本塁打数。0.8前後が平均と言われているものの、バンテリンドームが本拠地の投手としては物足りない。金丸は変化球の精度を課題に挙げていたように、これまでは失投でも外野フライ止まりだった打球が、来季以降は本塁打となりかねない。現状でも本塁打を打たれやすい金丸にすれば、テラスはマイナスの要素が大きくなるかもしれない」（球団OB）

“かっこいい数字”を残すためにも、今季以上のレベルアップは必須だ。