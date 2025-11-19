最後の「調整」だ。

20日開幕の「大王製紙エリエールレディス」（愛媛・エリエールGC松山=6595ヤード・パー71）は、来季の国内シード選手が決まる大事な試合。さらに、ポイントランクトップを独走する佐久間朱莉（22）は単独34位以上で「年間女王」が確定する。

その佐久間と予選ラウンドで同組になったのが、主催者推薦で出場する渋野日向子（27）と西村優菜（25）。前週、米ツアーでシード落ちした人気選手2人が、今季4勝の“国内女王”とのラウンドとなれば、初日から最大の注目組となることは間違いない。

12月4日からの米ツアー最終予選会に挑む2人にとっては、今回が最後の実戦。5日間90ホールを戦う過酷な「試験」の前に、何かしらの手応えを掴んで海を渡りたいところだろう。特に、シード入りを狙った最後の試合で予選落ちした渋野は、その思いが強いはずだ。

「そうあって欲しいですが」と、ツアー関係者がこう言う。

「今年は米下部ツアーで戦い、来季のレギュラーツアー昇格を決めた原英莉花（26）も前週、予選で佐久間と回った。2人はジャンボ尾崎の教え子です。原は妹弟子のプレーに『すごみが増した』といって脱帽していました。具体的には、ドライバーは飛ぶし、アイアンのスピンコントロールも巧み。ピン位置が左サイドでも、ピンの左に思い切って打っていける。その技術と勇気に感心していました」

関係者は続ける。

「来季、めでたく米ツアーで戦える原は佐久間のプレーを冷静に見ることができたが、渋野はどうか。身長が155センチと小柄な佐久間は、持ち球がフェードでもドライバー（250.29=12位）は飛ぶし、アイアンもいい。原の言うようにピン位置によってスピン量を変える技術もある。強めのパッティングもよく入るし、気持ちの浮き沈みもない。対照的に今季の渋野はショットもメンタルもコントロールできず、ダブルボギー27は米ツアー4年目で最多。ダボから大きく崩れた先週の試合が象徴的です。成長著しい佐久間とプレーして、その差を痛感することになるのではないか」

佐久間との差はどうあれ、「試験」直前の予選落ちだけは避けたいところだ。