注目度はうなぎ上りだ。ワールドシリーズ（WS）で中0日登板を果たすなど獅子奮迅の活躍を見せて、日本人2人目のシリーズMVPを獲得した山本由伸（27）。ロスのダウンタウン中心部には由伸を起用したナイキの巨大看板広告が掲げられるなど、来季のさらなる活躍が期待されている。

スポンサーの注目度も増している。由伸は現在、佐藤製薬の「ユンケル」など数社と契約中。ポストシーズンの大活躍で多くのスポンサーが関心を寄せているというのだ。さる広告代理店関係者は、「同僚の大谷翔平の契約単価が高騰しており、由伸をターゲットにしている企業もある。ドジャースのブランドを利用できるのも大きい」と言う。

そんな由伸の周辺では、結婚に関する話題が浮上している。WS制覇直後、米テレビ局のリポーターを務めるマリオ・ソリス氏が自身のインスタグラムで祝勝会の様子を投稿。選手が妻を連れ立って通路を歩く中、由伸の前には黒い帽子を目深にかぶった長髪の女性の姿が……。一部週刊誌やSNSでは、かねて交際が噂されるタレントのNiki（丹羽仁希=円内）ではないかと騒ぎになった。

SNSでは＜祝勝会に連れてくるほどだから、ゴールイン間近では？＞などと勘ぐる向きもあったが、「その女性はNikiではなく、由伸と個人契約を結んでいる栄養士さんと聞いています」とは、現地特派員。人違いだというのだ。

大谷翔平は結婚後にさらなる飛躍

実際に由伸がNikiと交際しているかはともかく、オリックス時代には一部週刊誌に女性タレントとの合コンを報じられたこともある。23年オフに当時の投手史上最高額となる12年総額465億円でド軍入り。今季の活躍でさらに男を上げただけに、世の女性は黙っちゃいない。

大谷は結婚した24年シーズンにドジャースへ移籍。2年連続50本塁打以上をマークするなどの大活躍で先日、3年連続で自身4度目となるMVPを満票で受賞。ア・リーグのエンゼルス時代の2度と合わせて、両リーグでの複数回受賞、満票による複数回受賞は史上初の快挙となった。

今季の由伸はチームで唯一、ローテを守り、WSでもフル回転。ナ・リーグのサイ・ヤング賞投票で3位に入った。

大谷同様に生涯の伴侶を得れば、さらなる飛躍を遂げるかもしれないが、前出の特派員は、「由伸は異国の地にいながら、栄養士のサポートもあって食生活には困っている様子はない。自身のインスタグラムで紹介したばかりの愛犬もいますしね。プライベートのことを明かすこともない。浮いた話は聞こえてきません」と言う。

WS終了後には一人で空港を訪れる姿がファンにキャッチされており、今は日本に帰国しているとの話も。このオフ、プライベートで何かしらの動きはあるのか……。

