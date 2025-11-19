「撮影や野球以外の仕事が入っていたりとか。たまに球場にも行きますけど、家でウエートしたりとか。シーズンみたいにガツガツはしてないんですけど、昨年、一昨年みたいに手術がないので普通のオフシーズンというか、ゆったりとしたオフシーズンを過ごしているなと思っています」

【もっと読む】周囲が気を揉むドジャース山本由伸の結婚適齢期…今季大活躍でスポンサーからの注目度も急騰

日本時間14日、3年連続4度目のMVPを獲得したドジャースの大谷翔平（31）は、直後のインタビューでオフの過ごし方についてこんなふうに話している。そして「今年はリハビリというか、TJ（トミー・ジョン手術）から明けて、最後のリハビリの年だったので、そこに焦点を当てて」とも。投手として6月から実戦マウンドに復帰したのも、あくまでもリハビリの一環だった。

■ワールドS7戦目は明らかなガス欠

現地特派員が言う。

「最後の最後、ワールドシリーズ7戦目の先発登板では、肩で息をしていたくらい。明らかなガス欠です。打撃面でも固め打ちが少なかったし、好調な期間が長続きしなかったという趣旨のことを本人は話している。技術面も現状に満足はしていません。大谷自身は主な原因をオフの間の体づくりにあったとみています。このオフは、体をしっかりとつくり直すつもりなのでしょう」

今季は打率.282、55本塁打、102打点。投手としては14試合に先発して1勝1敗、防御率2.87。二刀流が復活したとはいえ、1本差で3年連続本塁打王を逃したし、投手としてのリハビリに「焦点」を当てざるを得なかった。本人にとって、必ずしも満足いく内容ではなかっただけに、投打とも万全の状態で来季に臨むつもりなのだ。前出の特派員がこう言う。

「昨オフからシーズン中盤にかけては投手としてのリハビリが主だった。リハビリ期間中は強い負荷をかけたウエートトレも十分な体づくりもできなかった。加えて環境の問題も大きかった。ドジャースは昨オフ、約155億円を投じてグラウンドとクラブハウスを改修、増築した。3月下旬の日本開催が終了するまで球場内の施設は利用できなかった。大谷は大学のグラウンドを借りてトレーニングをしていたくらい。最近はシアトルのトレーニング施設も利用していないようですから」

クラブハウスには最新鋭機器

ドジャースのカーステン球団社長は、地元紙「オレンジカウンティー・レジスター」で、ドジャースタジアムの改修工事の内容をこう明かしている。

「選手のための改修や増築がメインだ。クラブハウスを40％広くし、選手が利用できるスペースは30％くらい広くなるだろう。室内の打撃ケージをもうひとつ増やし、設備は最新鋭のものがそろった」

別の特派員が詳細を解説する。

「選手がシーズン中から利用している新たな施設はケタ外れです。メジャーの全投手の投球を事細かに再現した打撃マシンはもちろん、投球の回転数や曲がり幅、浮力などを測定する機器も完備しています。大谷はワールドシリーズの1週間後にドジャースタジアムに来た。Tシャツに短パンで愛犬のデコピンとグラウンドを走る姿が目撃されていますけど、もちろんクラブハウスでみっちりトレーニングもしたはず。ドジャースタジアムは自宅から車で30〜40分ほどの距離にあり、トレーニングをするには最適の環境になった。今年のオフはドジャースタジアムの施設をフル活用するつもりですよ」

大谷は来季、開幕からシーズンを通して先発ローテーションを守るつもりでいる。だとすれば2022年、28試合に先発して15勝（9敗）、防御率2.33でサイ・ヤング賞投票4位に入ったときくらいの数字は残すつもりではないか。打者としては今季1本差でタイトルを逃した本塁打の量産だろう。

大谷は常に先駆者であろうとしてきた。メジャーで二刀流を実践しているだけでも先駆者とはいえ、近年は60本塁打の壁が突破されている。22年にジャッジ（33=ヤンキース）がア・リーグ記録となる62本塁打を放ち、今季はローリー（28=マリナーズ）が捕手としては初となる60本塁打をマークした。筋肉増強剤の使用にシビアになった現在、ガチンコのパワーと技術で本塁打を量産する選手が出てきた。大谷は「人がやっていないこと」にチャレンジ、次々と壁を乗り越えてきた。昨年54本塁打、今季55本塁打と2年続けて50本をクリアしただけに、次に目指すのは60本だろう。

大谷は今世紀初のワールドシリーズ連覇を達成した直後のイベントで、「来年、次のリングを取りに行く準備はできている」と言った。ドジャースタジアムでの肉体改造は、その「準備」に違いない。

◇ ◇ ◇

ワールドシリーズを連覇したドジャースのチームメートや、来年のWBCについての最新ニュースはも関連記事【もっと読む】【さらに読む】などで詳しく報じている。