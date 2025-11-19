◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）

今年のマイルＣＳは、今年の安田記念を制したジャンタルマンタル（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）をはじめ、ドバイ・ターフを勝ったソウルラッシュ、ヴィクトリアＭ勝ちのアスコリピチェーノらトップマイラーが勢ぞろい。そんな一戦で、馬券の参考になる記録を紹介する。

◆牝馬は苦戦傾向

過去１０年で牝馬は延べ２８頭が出走し、勝ったのは２０２３年ナミュールを含め３頭のみ。勝率は．１０７と厳しいデータがある。昨年は１番人気のブレイディヴェーグが４着に敗れている。

＜牝馬のマイルＣＳ制覇＞

２０２０年 グランアレグリア

２０２１年 グランアレグリア

２０２３年 ナミュール

※過去１０年

◆外国馬は消し！？

これまで延べ１２頭が出走した外国馬だが、２００９年、２０１１年のサプレザの３着が最高成績。同馬は英国Ｇ１を勝っての挑戦で、今回出走予定のドックランズもクイーンアンＳ・Ｇ１を制して挑むが、データ的には勝ちきるのは厳しいか。

＜マイルＣＳでの外国馬の成績＞

２００３年 スペシャルカルドゥーン（仏） ９着（１１）

トゥスール（英） １６着（１２）

２００４年 ラクティ（英） １４着（３）

２００６年 コートマスターピース（英） ７着（２）

２００７年 ベクラックス（米） ８着（９）

２００８年 ラーイズアトーニー（加） ９着（１４）

２００９年 サプレザ（仏） ３着（２）

エヴァズリクエスト（英） １０着（１０）

２０１０年 サプレザ（仏） ４着（２）

２０１１年 サプレザ（仏） ３着（４）

イモータルヴァース（仏） ７着（３）

２０２４年 チャリン（英） ５着（３）

（）内は人気