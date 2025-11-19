名古屋駅地区再開発により2026年3月に営業終了

名鉄バスは2025年11月29日（土）に、「ありがとう名鉄バスセンター 〜思い出を乗せて、未来の街へ〜」を開催します。

【4社のバスが集結！】これがイベントに登場するバスです（画像）

1967年に開業した名鉄バスセンターは、名古屋駅地区の再開発に伴い2026年3月中で営業を終了する予定で、59年間の感謝を込めて同イベントが実施されます。

イベントでは、日本初の本格的なバスターミナルとして「東洋一」と称された1967年の開業当時に関する貴重な写真や資料が展示される予定です。

また、名鉄バスに加え、ジェイアール東海バス・岐阜乗合自動車・三重交通といった協賛各社による高速バスの展示も行われ、車両の写真撮影が可能です。展示されるバス車内の見学や、運転席に座る体験もできます。

さらに、名鉄バスセンターから高速バスでアクセスできる観光地の紹介や、各地のマスコットキャラクターの登場、バスクイズラリー、各種グッズ販売なども予定されています。

会場は名鉄バスセンターから徒歩約3分の旧名鉄レジャック跡地「Meieki Parklet（メイエキパークレット）」で、開催時間は11月29日（土）10時から16時まで。入場料は無料です。