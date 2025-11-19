カズレーザー、プライベートで展覧会「結構行く」 「家族分いただこうかしら」妻・二階堂ふみへのプレゼントもにおわせ
お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー（41）が19日、都内で開かれた『CREVIA マチュピチュ展』オープニングセレモニーに登場。プライベートで展覧会に行くことを明かした。
【全身ショット】真っ赤！背景に映えるカズレーザー
カズレーザーは展覧会について「プライベートでも結構行きますね」と告白。「展覧会を見に来ている自分かっこいい、これが重要なんですね。学びも多いし両得です」と話した。
今回の展覧会では展示品を模したグッズも販売される。カズレーザーは12万円のグッズを前にすると「家族分いただこうかしら」と8月に電撃婚を発表した俳優の二階堂ふみ（31）にもプレゼントすることをにおわせた。
『CREVIA マチュピチュ展』は、2021年の米国開催を皮切りに世界を巡回し、累計54万人以上を動員した国際的な展覧会。ペルー政府公認でアジア初開催となり、約130点のペルーの至宝が集結する。期間は22日〜来年3月1日までで、カズレーザーは公式ナビゲーターとして音声ガイドも務める。
