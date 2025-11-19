¥À¥¤¥¢¥ó¡¦¥æ¡¼¥¹¥±¡¢¼«¿È½é¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¤Ê¤ó¤Ê¤ó¼«Ê¬¡ÙÍèÇ¯1¡¦21È¯Çä¡¡¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦Ä¶Âçºî¤Ê¤Î¤Ç¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥À¥¤¥¢¥ó¤Î¥æ¡¼¥¹¥±¤¬2026Ç¯1·î21Æü¡¢¼«¿È½é¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¤Ê¤ó¤Ê¤ó¼«Ê¬¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤ò´©¹Ô¤¹¤ë¡£¤¤ç¤¦19Æü¤è¤ê¡¢³Æ½ñÅ¹¤ä¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ç¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Ãí°Õ¤¹¤ëÍ¦´º¤µ¤Ï¤Ê¤¤¡£Èù¼å¤ÊÀµµÁ¤È¼«°Õ¼±¤È¥Ó¥Ó¤ê¤Î¤¢¤¤¤À¤ÇÍÉ¤ìÂ³¤±¤Æ¸Þ½½Á°¡£¥Ü¥±¤Îµ´ºÍ¤Ë¤·¤ÆÀ¤´Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥Ä¥Ã¥³¥ßµ¤¼Á¤Î¥æ¡¼¥¹¥±¡£Æü¾ï¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÄ¾¯´ü¡¢³ØÀ¸»þÂå¡¢M-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢²ÈÂ²¡¢¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ä¾õ¶·²¼¤Ç´¶¤¸¤¿»×¤¤¤ò¡¢¥æ¡¼¥¹¥±¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½À¤é¤«¤ÊÊ¸ÂÎ¤È·ÚÌ¯¤Ê¥Æ¥ó¥Ý¤¬¸÷¤ëÊ¸¾Ï¤Ç½ñ¤¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡½ñ¤²¼¤í¤·26ÊÓ¤ò´Þ¤à40ÊÓ¤ò¼ýÏ¿¤·¡¢300¥Ú¡¼¥¸¤òÄ¶¤¨¤ë°µ´¬¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¡¢ÆÉ¤ß±þ¤¨¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±½ñ¤Î´©¹Ô¤òµÇ°¤·¡¢2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¤ËÅìµþ¡¦Ë§ÎÓÆ²½ñÅ¹ ¹âÅÄÇÏ¾ìÅ¹¤Ë¤Æ¡¢¥µ¥¤¥óËÜ¤ªÅÏ¤·²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¢£¥æ¡¼¥¹¥±¡¢¥³¥á¥ó¥È
¿Í¤Î¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ËÂÐ¤·¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢ÉáÃÊÅÇ¤½Ð¤»¤ë½Ñ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤Û¤ÜÁ´¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
´¶¤¸¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¤³¤È¤ò´¶¤¸¡¢Æü¡¹¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤ä¤½¤ì°Ê³°¤Î¿Í¤Ë¤â»É¤µ¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·¤À¤±¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬È¯»¶¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤±¤Ã¤³¤¦Ä¶Âçºî¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
