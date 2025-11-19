高市首相は7日の衆院予算委員会で、台湾有事について、日本が集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」になる得ると答弁。今もなお、波紋が広がっています。もともと政府が想定している集団的自衛権や戦略をおさらいし、首相の発言の意図を考えます。



■政府が想定している集団的自衛権は？

藤井貴彦キャスター

「影響が広がり続ける高市首相の発言。何を意図した発言だったのか、改めて考えます。7日の国会答弁を振り返ると、『最悪の事態として（中国が）戦艦を使って武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケース』と述べていました」

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「少し言葉足らずで、勘違いされて伝わっている議論というのも見受けられます」

「台湾有事において政府などが想定している集団的自衛権は、中国が台湾を攻撃したら日本の自衛隊が台湾を守るという話ではなく、台湾海峡の安定のために来たアメリカ軍が中国に攻撃されたら、アメリカ軍とともに日本が応戦する可能性があるというものです」

藤井キャスター

「この2つの説明、だいぶ違いがありますね」

■条件付きで認められた集団的自衛権

小栗解説委員

「集団的自衛権は、2015年に当時の安倍政権が成立させたいわゆる安保法制の中で、条件付きで認められました。それまでは自衛隊が武力を使えるのは、日本が直接攻撃された時に限られていました」

「（安保法制の成立により）我が国と密接な関係にある他国が攻撃されて、かつ日本が存立危機事態にある時、しかも他に適当な手段がない場合などと、条件付きで武力の行使が認められました」

「これを台湾有事に当てはめると、我が国と密接な関係にある他国はアメリカが想定され、直接台湾を守ることにはなりません。そもそも日本は台湾を国家として認定していないので、台湾を守るとすると、これまでの政府の立場を大きく変えることになります」

■「海上封鎖を解くため米軍が来援」

藤井キャスター

「高市首相も、今の説明のつもりで発言をしているのでしょうか？」

高市首相

「おそらくそうだと思われます。というのも、7日の国会答弁では『例えば（中国による）海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかの他の武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので…』という発言もありました」

小栗解説委員

「つまり、台湾有事の際に中国が海上封鎖を行い、それを解くためにアメリカ軍が支援に来れば、そこに対する武力行使もあり得る、攻撃される対象はアメリカだという趣旨の発言もしていました」

「ただこれは、問題になっている発言の約4分前に一連の議論の中で述べられていて、問題の発言の部分には『アメリカ』という文言がなかったので、分かりづらくなっていたのは確かです」

■元内閣官房副長官補「当たり前の話」

小栗解説委員

「首相の一連の答弁について、元内閣官房副長官補の兼原信克さんに聞きました」

兼原さん

「台湾有事の最悪のシナリオとして自衛隊による武力行使もあり得るという、平和安全保障の観点からは当たり前の話だ。中国だって国内で反日に火がつくことは内政が不安定になるので、ガチンコは望んでいない。しばらく静かに見守って収まるのを待つしかない」

■外務省幹部「冷却期間をおくしか」

小栗解説委員

「一方で、これまで歴代の首相は、存立危機事態の具体的な事例に触れることを避ける“あいまい戦略”をとってきました」

「日本の外務省のある幹部は、『これまでの“あいまい戦略”が崩れてしまったのは、なかなか痛い。冷却期間をおくしかない。中国側はしばらくわーわー言うだろうけど、それは言わせておいて時がたつのを待つしかない』と話しています」

（11月18日『news zero』より）