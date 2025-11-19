選手にはそれぞれ役割があるものだが、オランダ代表MFフレンキー・デ・ヨングの貢献度をどう考えるべきだろうか。



バルセロナでプレイするデ・ヨングはトップクラスのセントラルMFであり、代表でもロナルド・クーマン監督からの信頼は厚い。今月の2026ワールドカップ欧州予選ポーランド戦、リトアニア戦でも先発を任されていて、中盤から攻撃を組み立てるのがデ・ヨングの仕事だ。





ただ、デ・ヨングの貢献度に不満を抱く者もいる。オランダのウーゴ・ボルスト記者は、あまりにも得点に絡む機会が少なすぎると批判している。2018年に代表デビューしたデ・ヨングはこれまで代表64キャップを記録しているが、得点は僅かに2点。今回のW杯予選でも得点はなく、もう少し得点に絡むプレイも欲しいところか。「フレンキーが役に立たないとの表現は奇妙かもしれない。しかし、それは事実だ。代表64試合でゴールはたったの2点だ。もうイライラし始めているよ。ただボールを持ってドリブルするだけだ。フレンキーのために別のスポーツでも発明すべきだろう。馬術とジャグリングと体操を合わせたようなものをね」（『Algemeen Dagblad』より）。元よりデ・ヨングは得点を多く奪うタイプのMFではなく、前所属のアヤックスでも89戦5ゴール、現在のバルセロナでも273戦19ゴールに留まる。ミドルシュートを選択する機会も少なく、自らゴールを狙うプレイはあまりない。中盤でのボールキープ、パスの精度は高いが、ワールドクラスのMFとしてもう少しゴールを奪う武器も欲しいところか。