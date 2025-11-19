カラノアが、デジタルシングル「Sugoroku」を11月26日にリリースする。

同楽曲は、タイトなビートが聴く人の歩みを煽る疾走感満載のドラムンベースに。雄大（Vo）によるトラックメイクで、多重なトラックにギミックを詰め込んだアレンジや、左右で鳴り響くギターフレーズがカラノアらしさを残しつつ、それらを新たなジャンルに落とし込んでいる。

また、ジャケットはnico itoが制作した。「Sugoroku」＝“人生ゲーム”の駒が象徴的なデザインで、カラフルなポップさの中にどこかレトロな哀愁が漂っている。

あわせて、12月17日リリースのTVアニメ『ガチアクタ』第2クールエンディング主題歌「番」の、法人別オリジナル特典とCDショップ共通特典の内容／絵柄が決定した。それぞれ特別デザインとなっている。

・雄大（Vo） コメント（新曲「Sugoroku」について）

なんだか気づいたらぐちゃぐちゃな現実に囲まれていて、それでも人は精一杯平気なふりをして生きていて、美しいなぁと、強いなぁと、そんなことを思いながら書きました。ぼろぼろでも、苦しくても、なんの保証もないサイコロを日々振って嫌でも進んでいく。その中で時折あらわれる絶望にも近い盤面を少しでも癒せるような、あなたは希望だよって伝えられるような、そんなぼろぼろの僕の楽曲です。

