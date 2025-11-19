【Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ：追加ストーリー・コンテンツ】 12月10日 配信予定 価格：3,000円

　ポケモンは、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用アクションRPG「Pokemon LEGENDS Z-A」の有料追加コンテンツ「Pokemon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ（メガじげんラッシュ）」について、最新情報を公式YouTubeにて11月19日23時に公開する。

　「メガじげんラッシュ」は、12月10日に配信が予定されている「ポケモンZA」の有料追加コンテンツで、価格は3,000円。11月19日に最新情報を公開すると告知はされていたが、今回「ポケモン」公式Xにて、YouTubeで23時に最新映像をお届けするというアナウンスが行なわれた。

　詳細については不明だが、新たなメガシンカポケモンのお披露目などが期待される。

