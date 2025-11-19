元Ｋ―１世界３階級制覇王者の武尊が１８日、都内で「ＯＮＥ １７３ スーパーボン ＶＳ 野杁」（１６日、有明アリーナ）でＴＫＯ勝利したデニス・ピューリック（カナダ／ボスニア・ヘルツェゴビナ）戦から二夜明けた記者会見を行った。

武尊は今年３月の「ＯＮＥ １７２」では、ロッタン・ジットムアンノンに１ラウンドＫＯ負け。８か月ぶりの再起戦となったピューリック戦で２回ＴＫＯで勝利。試合後は、次の試合で引退すると宣言しラストマッチの相手にロッタンを指名した。ロッタンも受諾しチャトリ・シットヨートンＣＥＯは４月２９日に有明アリーナで開催予定の「ＯＮＥ１７５」での対戦を明言した。

再起戦をＴＫＯで勝利しチャトリＣＥＯから５万ドル（約７７５万円）のＫＯボーナスが贈られた。ボーナスについて、今月中に東南アジアを訪問することを明かし「次の学校の建設予定地を探していて。その学校建設に充てたいなと思います」と明かした。

武尊は、２０２３年に長年にわたり社会貢献活動に取り組んでいる初代タイガーマスクの佐山サトルから「７代目タイガーマスク」を託され国内での社会貢献活動に尽力している。一方で海外では、２３年からファイトマネーで東南アジアの学校のない地域への学校建設に取り組み、今年４月にベトナムのランビン郡で開校した。

今回のＫＯボーナスも新たな学校建設に充て世界の子供たちに夢を与えていく。