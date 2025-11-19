「下降していく自分の姿を見せたくなかった」わずか20歳で突然…G-DRAGONも哀悼した韓国モデル、16周忌

モデルのキム・ダウルさんが突然この世を去ってから、16年が過ぎた。

キム・ダウルさんは2009年11月19日、フランス・パリの自宅で亡くなった。享年20歳。

当時、韓国の所属事務所ESteemは次のように伝えた。

「最高の位置に立った後、下降していく自分の姿を見せたくなかったのだと思われる。幼い頃からファッションモデル、画家、作家、ドキュメンタリーフィルム制作、ファッションデザインなど数多くの芸術活動を行い、すべてを成し遂げるために激しい人生を生きてきた故人は、残された人生への不安を抱えていた。同年代と同じような普通の生活を送ることができない自分に対する喪失感や、頂点に上り詰める前に抱いていた期待と、頂点に立った後に感じた乖離感などにより、大きな精神的混乱と彷徨を経験した」

続けて、「故人は、自ら進めてきたすべての事柄に対し、芸術家としての純粋な情熱で没頭してきたが、自身の活動が商業的なマインドとして映ることに対して強い拒否感を抱いていた。この世の中が常に名声や商業的な条件と結びつかなければ認められない状況に対し、大きな傷を負ったものと推測される」と伝えた。

キム・ダウルさんの訃報に接し、BIGBANGのG-DRAGONは「キム・ダウルさんの冥福を祈ります。ダウル、どうか安らかに休んで。祈っている、さようなら」と追悼し、モデルのイ・ヒョクスやヘバクらも故人を悼んだ。

故人の死から1年後に放送された番組では、先輩モデルのハン・ヘジンが「キム・ダウルの死に罪悪感を覚えている。先輩としてもっと頻繁に食事でも奢ってあげるべきだった」と涙を見せ、胸を締め付けるような悲しみを残した。

1989年5月31日生まれのキム・ダウルさんは13歳でモデル活動を始め、注目を集めた。

ニューヨーク、パリなど世界4大コレクションで名を知られ、脚光を浴びた彼女は、2008年に『ニューヨーク・マガジン』の「注目すべきモデルトップ10」に選ばれ、「アジアモデルフェスティバルアワーズ」でファッションモデル賞を受賞するなど、世界的なモデルとして認められてきた。

（記事提供＝OSEN）