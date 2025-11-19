佐藤隆太が主演するドラマ「新東京水上警察」（フジテレビ系）の第7話が、18日に放送された。（※以下、ネタバレあり）

本作は、水上警察を題材にし、佐藤隆太演じる碇拓真刑事と水上警察署のチームが、東京の海や川を警備艇で駆け巡り事件を追う、大迫力のマリン×クライムエンターテインメント。原作は、ミステリー作家の吉川英梨氏による同名シリーズ。

ある日、碇たちは、篠宮多江（野波麻帆）のチームとともに「ハーフムーン殺人事件」の犯人を追っていた。そんな中、日下部峻（加藤シゲアキ）は、不動産業者・泉圭吾（内博貴）の強引な取り調べで謹慎処分となる。

一方、篠宮は、5カ月前に佐藤、増田とともに蘇我誠（田中幸太朗）という弁護士の自宅に押し入り、蘇我を殺害したと思われる瓜谷雄志（山内昭宏）を「ハームーン殺人事件」の容疑者として逮捕する。

佐藤と増田が自首をしようと言い出したため、口封じで殺したというのが本部の見立てだった。篠宮は、瓜谷にはアリバイがあるが偽装工作の可能性もあるため、まだ犯人とは断定できなかった。碇も、頭部の損傷具合が激しすぎると疑念を抱いていた。

取り調べで瓜谷は、盗みに入ったときにはすでに蘇我は死んでいた、と証言する。そして蘇我は、弁護士だったが、法律ギリギリの案件に手を貸していた。その後、碇たちは、蘇我が面倒を見ていた暴力団組員と会い、蘇我と泉がつながっていたという情報を得る…。

強引な取り調べで瓜谷に殴られた篠宮は、碇に会うと「ちょっとは手を抜いて…」と話す。その際、碇は、篠宮が持っていたハンカチが男物だと気付く。そしてとある人物の指示で瓜谷が釈放されると…。

放送終了後、SNS上には、「まさかの真犯人。こんな展開になるとは意外。神鬱回でおもろかった」「犯人が衝撃的で最終回かと思った。男物のハンカチ使ってるみたいな伏線が良かった」「犯人がまさかの人で切なかった。最初から碇に見つけてほしかったのかな？」などのコメントが投稿された。

また、7話ラストには母の死期を案じていた日下部が、有馬礼子（山下美月）に再びプロポーズするシーンが放送された。

これについては「日下部の『礼子が誰に引かれているか分かっているよ』が切ない。 心が離れていると気づきながらもプロポーズするのはつらい」「こんなプロポーズは駄目だと理解しながらも、母親と碇のことで自暴自棄となった日下部が切なかった」「日下部の感情が伝わってきて物語に引き込まれた。切ないプロポーズで苦しい」などのコメントが投稿された。