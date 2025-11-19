【2026年6月発売ガンプラ】 11月19日 商品ページ公開

HG 1/144 ハンブラビ（GQ）

BANDAI SPIRITSは、2026年6月に発売予定のガンプラ「HG 1/144 ハンブラビ（GQ）」と「HG 1/144 ガンダムサンドロック改 EW」の商品ページを公開した。両製品は11月18日の配信「ガンプラ45周年記念スペシャル配信 第3回！」にて情報が公開された。

価格は2,860円。TVアニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」に登場したシャープなフォルムを再現しつつ、ガンプラとして再現された本製品では新たにデザインされた海ヘビ、フェダーイン・ライフルが付属する。また変形機構も搭載する。製品画像では、配信で一部のみが見えた海ヘビとフェダーイン・ライフルの全貌を確認できる。

変形機構も搭載

HG 1/144 ガンダムサンドロック改 EW

価格は4,180円。10月に開催された全日本模型ホビーショーで公開されたものに加え、11月18日の配信では新たに軟質素材のマントパーツが公開された。軟質素材でシワも表現されたパーツをかぶせることで劇中のマントを羽織った姿を再現できる。

マントを外した状態

特徴であるマントを軟質素材で表現

(C)創通・サンライズ